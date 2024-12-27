中版「芭比」？賣座電影「好東西」被指煽動性別對立

電影「好東西」海報。(取材自豆瓣)

近期上映的中國電影中，愛情片「好東西」穩居票房冠軍，影片講述了許多覺醒的女人們和學習過性別議題的男人們所面臨的新問題，一度被稱為中國版的「芭比 」(Barbie)。外媒指出，北京當局一直在打擊女權主義活動，電影「好東西」的故事只可能發生在相對開放、自由的大城市。

來源：電影先鋒

自由亞洲電台報導，最新熱門影片「好東西」於11月22日上映，在豆瓣網上的評分高達9.1分，連續17天成為中國票房最高的電影，累計票房已突破6.8億元人民幣。中國媒體「新周刊」指出，它是2024年中國電影的最大驚喜，是獻給都市漂泊者的療癒之作。

「好東西」中的主人公王鐵梅是一位單親媽媽，她帶著女兒搬到了新的地方。她們結識了一個被稱為清醒戀愛腦的鄰居小葉。這兩位性格迥異的女性在一次次「男性添亂」事件中，彼此互相溫暖、慰藉。

電影中，女性的覺醒成為中國社交媒體上的熱門話題，不少網友留言看得「邊哭邊笑」、「女性要做主體」、「願我們都能有勇氣追尋真正的自由」。

電影「好東西」講述女性間彼此互相溫暖的故事。(取材自豆瓣)

CNN報導指出，該影片對覺醒女性的毫不掩飾的讚美和對現代中國社會的大膽評論——所有這些都充滿了令人捧腹的幽默。有人稱其為中國版的電影「芭比」，但其對性別規範的詼諧批評冒犯了中國社交媒體上的一些男性。他們指責該片煽動「性別對立」，這也是中國官媒經常用來管控當局認為越界的網絡女權主義言論。

報導稱，在過去十年中，北京當局一直在打擊女權主義活動。雖然圍繞婦女賦權的、政治色彩不那麼那麼的文藝作品仍被允許播放，但都受到嚴格監管，並經常受到強大的非官方力量--保守派男性的攻擊。

只是，也有意見指出，電影「好東西」的故事人物不具有代表性和普遍性，只可能發生在諸如上海這樣開放和相對自由的中國大城市。