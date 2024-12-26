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冰「血」大世界？ 哈爾濱冰雕多處血印 疑遊客舔冰受傷

記者林宸誼／綜合報導
網路近日流傳多段影片，在透明冰雕上留有多處鮮血紅印，還有頭髮被黏在冰上。（取材自九派新聞）
網路近日流傳多段影片，在透明冰雕上留有多處鮮血紅印，還有頭髮被黏在冰上。（取材自九派新聞）

黑龍江哈爾濱冰雪大世界近日開園，但近日網傳冰雕沾有疑似血漬的影像，據了解是因不少外地遊客忍不住想「嚐鮮」，推估是舔冰導致舌頭被黏住，硬拉後受傷。不少網民認為十分恐怖和惡心，更笑指當地變成「冰血大世界」。

九派新聞報導，網傳影片顯示，在透明的冰雕上留有多處鮮血紅印，還有頭髮被黏在冰上。一名拍攝者邊拍邊說：「全是血，全是嘴唇印，這都舌頭冒的血」。還有人表示一開始以為冰雕被畫口紅印，走近一看大吃一驚「都是血」。

哈爾濱市第一醫院急診一名工作人員表示，一般都是外地人嘗試舔冰，本地人很少會舔，如果真被冰粘住不要硬拉，可以嘗試用礦泉水慢慢澆冰融化，若出現流血、疼痛等情況，應及時就醫。

藍鯨新聞報導，哈爾濱冰雪大世界近日開園，門票銷售異常火爆，開園首日門票及近一周內的成人票均已賣光。然而當地出現「排隊排到懷疑人生」、「黃牛哄抬票價」等亂象。

據官方售票平台顯示，一張標準成人票官方票價為328元（人民幣，下同，約45美元），一張官方暢享票為800元，臻享雙人票3988元。暢享票和臻享票能享受秒進園，快速通道服務。

但先前官方未開放暢享票購買管道，部分黃牛已經開始售賣該票種，價格大多在1500到1600元，大約是官方原價的一倍。而最貴的臻享票普遍加價1500到2500元以上。

據封面新聞報導，有遊客表示，買了通票入園後一般需要排隊，有「黃牛」會在熱門項目前徘徊，問遊客是否需要加價走免排隊通道。超級冰滑梯加價人民幣800元，摩天輪加價人民幣200元。

另據時代周報報導，有遊客表示，園區工作人員在上午11時左右的時候已經告知，預計冰滑梯專案排隊時間要45小時起步。另有一名遊客稱，排了兩個小時還看不到隊伍盡頭，最終放棄遊玩冰滑梯。

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