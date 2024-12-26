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中平安夜票房13年最低 砸1億「下一站愛情」僅121元

中國新聞組／北京26日電
「下一站愛情」有黃聖依、朱雨辰、曹曦文等眾多明星助陣，結果今年上映後票房才121元。（取材自微博）
「下一站愛情」有黃聖依、朱雨辰、曹曦文等眾多明星助陣，結果今年上映後票房才121元。（取材自微博）

觀影票務平台貓眼昨發布數據顯示，中國聖誕平安夜票房收入暴跌到至少13年來最低點，僅有3840萬元人民幣（約526萬美元）。美媒稱這是因經濟疲軟造成中國電影市場「一片慘淡」，學者則認為主因是缺乏大片。低票房也讓片商血本無歸，砸千萬元拍攝的「天龍押運」票房僅85元，「我是美術生之星空築夢」也只有90元。

據美國之音報導，貓眼昨公布數據顯示，24日平安夜的票房收入僅有3840萬元，不到去年1.705億元的四分之一，是貓眼自2011年開始追蹤記錄票房以來的最低水平，當時的票房收入是1.159億元。

報導引述路透採訪北京大學文學教授張頤武表示，這種下跌歸因於多種因素的共同作用，包括平淡無奇的電影選擇和高清串流服務的興起。「在我看來，主要原因是缺乏大片」。

報導指出，中國平安夜的票房受到密切關注，因為它是年底的最後一個衝刺。在新冠病毒疫情之前，中國的年度電影票房處在上升軌道上，在2019年達到頂峰，但疫情封控致票房暴跌；而過去兩年經濟成長持續疲軟，票房的復甦也弱於業內人士的期待。

據報導，今年中國共推出493部院線電影，截至12月21日總票房為415億元，遠低於2023年的549億元。票房突破1億元的影片只有67部，多數都是血本無歸，其中墊底的「天龍押運」只賣了85元，上映一天就直接被院線下線，被戲稱為上演「電影院一日遊」。

據網易消息，中國今年票房的冠軍是「熱辣滾燙」，賣破34.6億元。而票房倒數前五依序是「天龍押運」（85元）、「我是美術生之星空築夢」（90元）、「曾經的我們致敬708090」（100元）、「下一站愛情」（121元）、「青春之旅」（159元）。其中砸了1億元拍攝的「下一站愛情」，除了找來黃聖依主演，還有周冬雨、聶遠、蕭敬騰等大咖客串，票房居然只賣出121元。

來自「皮皮電影」的一個評論說，2024年躋身「10億票房俱樂部」的電影只有8部，票房超過30億元的僅有3部，35億元以上的則全年掛白。而相對於中國票房鼎盛的2019年，票房10億元以上的有15部，30億元以上的有4部，40億元以上的有3部。

該評論說，有時候周末去看電影，一到戲院發現冷冷清清，一落座發現只有「自己包場」。不過在蕭條的大環境下，有一點卻讓人無比欣慰，那就是電影市場更加理性了，跨界投機者遠去，巨星效應減弱，流量明星退散，電影的口碑效應也變得比以往任何時候都要重要。

疫情 電影院 蕭敬騰

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