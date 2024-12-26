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中國太陽能矽料廠集體減產 擺脫「愈賣愈虧」泥淖

記者林宸誼、陳昱翔／綜合報導
太陽能矽料廠通威股份、大全能源，先後官宣減產。（美聯社）
太陽能矽料廠通威股份、大全能源，先後官宣減產。（美聯社）

中國兩家太陽能矽料大廠通威股份、大全能源先後發布公告稱，將進行高純晶矽項目檢修及減產。這是自2020年以來，首次出現矽料龍頭集體減產，欲盡快走出「愈賣愈虧」泥淖。業界指出，此舉將有助於太陽能電池、模組價格回穩，並且讓產業回到正向循環，後續將會密切觀察對產業的實際影響程度。

兩家公司尚未披露具體的減產計畫。據了解，通威股份旗下永祥股份高純晶矽產能超過90萬噸，分布在四川、雲南和內蒙古，連續多年市占率位居全球第一。公開資料顯示，大全能源已形成年產30.5萬噸多晶矽產能。

因此，涉及減產控產的這兩家企業總產能超過120萬噸。杰柏投研分析預計此次減產規模將至少達到80萬噸，帶動今年12月至明年1月矽料產出大幅下降。

儘管減產啟動，杰柏投研分析指出，當前該行業依然面臨較大庫存壓力，矽料正常庫存周期通常為下游需求的一個月左右，若要在2025年底前看到矽料行業庫存周期來到一個月內，則從1月開始、矽料月產量需下降至9萬噸／月以下。

中國前四大矽料廠中，還有協鑫科技、新特能源未就相關減產發布公告。協鑫科技表示，支持行業自律，相關決策正在制定中。協鑫科技當前產能約48萬噸。

一位太陽能企業人士表示，接下來，可能要重點關注產業鏈下游環節是否會跟進減產。除了上游矽料外，太陽能製造環節還包括矽片、電池、組件。

太陽能業者進一步表示，雖然目前減產的效益並不會馬上在市場反應，但海外市場的影響會逐步顯現，主要原因在於過去中企是透過較低的價格搶單。

集邦諮詢Trendforce分析師認為，展望2025年來看，矽料可支撐組件產出約為804GW，而需求僅為659GW，供需差仍然較大。行業綜合產能利用率調整至50%至60%區間可基本匹配2025年多晶矽需求，初步實現供需平衡。時間方面，若僅透過市場化方式來倒逼產業出清，大體上需要8至16個月左右。

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