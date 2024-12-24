嵩山1景區冰掛瀑布竟是人工製造？ 網：還有啥是真的

冰凍的盧崖瀑布，看起來像麵條。（取材自上游新聞）

哈爾濱冰雪大世界引爆冰雪經濟，各地也絞盡腦汁想搶這波冰雪商機，近日就有網友發現河南 嵩山的盧崖瀑布疑似凍成了大冰掛，但仔細一看，這冰瀑竟是用纜繩「人工」造成的。

來源：YouTube

上游新聞報導，近日，驢友楊先生（化名）在河南嵩山旅遊時發現，當地的盧崖瀑布疑似凍成了大冰掛，於是拍攝了視頻發到社交平台。視頻中，盧崖瀑布看起來像麵條，從瀑布的懸崖上方垂落到懸崖下方。有網友評論：「好大的拉麵，吃不完，根本吃不完。」

除了楊先生，還有多名網友發布了類似的盧崖瀑布大冰掛圖片，但從部分網友發布的另一角度圖片看，瀑布中出現了疑似纜繩的粗線，冰掛都是順著繩子結冰。

有遊客從其他角度拍到，盧崖瀑布疑似有纜繩幫助結冰。（取材自上游新聞）

對此，盧崖瀑布景區一名工作人員承認瀑布的大冰掛是「人造」，「冰是我們做的外掛，現在還沒有完全結好，冰掛還沒特別厚的感覺。」工作人員提示，大冰掛的最佳觀賞時機是下雪之後，屆時結的冰會更厚。

實際上，這種「人造」冰掛瀑布在盧崖瀑布景區已經不是第一次打造。據頂端新聞報導，今年1月15日至2月25日，該景區曾推出「冰雪盧崖 百米冰川 」新年系列活動，當時依托盧崖瀑布打造了百米長龍冰雕、冰掛、冰燈等一系列冬季遊覽項目，同時對盧崖瀑布冰川還進行了氛圍燈光布置，滿足遊客夜遊需求。

對此，有網友表示，「飛流直下三千尺， 疑是麻繩落九天」、「河南還用棉花、白砂造了雪景，奇才」、「自然風景都是假的了，現在還有啥是真的」、「遙看瀑布掛前川，近看麻繩落九天；要問東家怎麽想，只想日賺八九千」。