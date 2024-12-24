在中騙貸2700億潛逃 山西前首富田文軍1.1億房產遭英沒收

山西前首富田文軍。（CCTV視頻截圖）

山西前首富田文軍在中國騙貸2700億元（人民幣，下同，約371億美元）後逃到英國置產定居，但因無法合理解釋其巨額資產來源，英國當局決定沒收他們價值約1.1億元的房產。中國民眾好奇這些資產將如何處置？英國國家打擊犯罪局（NCA）表示，收益將由英國財政部 和NCA共同分配，支持當地社區項目、改善公共安全設施，及「可能返還給受害者」。

BBC報導，田文軍曾是中國山西省首富，他在2010年創辦德御農業，並在一年後於美國那斯達克 上市。數年後，他被指掌控至少七家中國境內外上市公司，並利用這些公司從至少11間金融機構長期違規融資，貸款 總額高達2700億元。

2020年，田文軍的「德御系」與山西省農信系統的貪腐案件曝光。此時，田文軍與其妻兒早已離開中國，並在英國申請入籍定居。然而，田文軍的妻子在2022年向英國提出入籍申請後，因資金流動問題遭到英國防治洗錢機構的調查。

英國國家打擊犯罪局（NCA）日前發布公告稱，田文軍夫妻未能提供有關購買物業和銀行帳戶中大量資金來源的合理解釋，最終同意英國當局沒收相關資產。這些資產的收益將由英國財政部和NCA共同分配，具體的處置方式將包括支持當地社區項目、改善公共安全設施、持續打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害者。中國網友開酸，「在中國騙走的血汗錢，被英國充公了」、「好不容易騙到手，結果給人家笑納」、「千金復來終散去，李白都能被氣活了」。

報導指出，台灣陽明交通大學科法所特聘教授林志潔分析，中國和英國都簽署了「聯合國反貪腐公約」，依據公約協定，諦約國間有互相協助執行沒收與返還不法所得的義務。一般來說，請求國可以請求需要執行沒收的國家協助，而執行沒收的國家，基於查扣、訴訟和司法運作上的各種成本，也可以要求必要的費用。

林志潔認為，這些協商背後有時自然會與外交及區域政治上的角力有關。但從法律觀點來看，如果受田文軍犯罪而有財產損害的被害人都在中國，那麼中國可以請求英國協助沒收，再請英國將沒收的不法所得返還給中國受害的民眾，「但英國也有權要求部分沒收的金額，作為執行沒收的對價。」

台灣執業律師、元亨法律事務所的彭德仁律師解釋，英國政府有權依據英國法律處理境內的不法資產，這屬於國際法中的國家行為（Act of State Doctrine），因此中國政府無法單方面要求英國返還資產，也不能透過中國法院直接宣告英國的行為違法。