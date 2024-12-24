我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冷氣團再襲 紐約有望迎白色聖誕 節日交通恐受影響

禮物還沒買齊…聖誕節前「最後採購」平安夜哪些零售商有營業？

河南22歲女生回縣城開公交 月薪才2000 她為何很快樂？

中國新聞組╱北京24日電
河南一名22歲女生大學畢業後回到縣城開公交車，雖然月薪僅2000人民幣，卻覺得很快樂。(視頻截圖)
河南一名22歲女生大學畢業後回到縣城開公交車，雖然月薪僅2000人民幣，卻覺得很快樂。(視頻截圖)

中國社會內卷嚴重，許多年輕人在大城市裡迷失自我，但也有人跳脫高強度的工作漩渦，選擇回到縣城過著帶有「鬆弛感」的生活；近日一名22歲河南女生的故事就引發網友熱議。據了解，這名女生大學畢業後回縣城開公交車，雖然月薪僅2000元(人民幣，下同，約275美元)，但做一休一，還可以每天吃到父母做的飯，讓她覺得很快樂。

河南一名22歲女生大學畢業後回到縣城開公交車，雖然月薪僅2000人民幣，卻覺得很...
河南一名22歲女生大學畢業後回到縣城開公交車，雖然月薪僅2000人民幣，卻覺得很快樂。(視頻截圖)

綜合媒體報導，這名女生在社交平台分享自己的日常工作畫面，視頻中可看到她認真做發車紀錄，確保行車安全；打掃車內衛生，為乘客營造舒適環境；更多時候她轉動著方向盤，偶爾與乘客閒話家常。

相較於在大城市打拚的雙胞胎姊姊，她遠離了複雜的辦公室文化，沒有無止盡的加班，下班時還有父母精心烹調的熱飯熱菜，讓她直言「超級喜歡這種生活」。

這名河南女生的生活方式引發討論，華東師大特聘教授劉擎表示，地域只是一個指標，呼籲年輕人不要被「北漂」、「縣漂」標籤背後的概念束縛，「縣漂不是躺平，要知道自己看重什麼，重要的是找到人生眾多目標中不能放棄的那一個。」

清華大學社會學系副教授嚴飛認為，無論怎樣選擇，「其實你要做到一種自洽（自我邏輯一致、不矛盾，坦然接納全部的自己）」，因為就算是在小城市裡面，也是在認真地生活。

年輕人擺脫世俗眼光，選擇過自己的「鬆弛人生」，有些網友卻對這種「反潮流」的做法並不認同，認為月薪2000元實在太低，質疑「為了拍視頻而已吧」、「開公交一個月2000，拍短視頻直播一個月20萬」；也有人直言這名女生吃住都靠父母，「把啃老說得那麼清新脫俗」。

河南一名22歲女生大學畢業後回到縣城開公交車，雖然月薪僅2000人民幣，卻覺得很...
河南一名22歲女生大學畢業後回到縣城開公交車，雖然月薪僅2000人民幣，卻覺得很快樂。(視頻截圖)

河南

上一則

比亞迪巴西蓋廠 逾百中國工人被曝沒尊嚴「堪比奴隸」

延伸閱讀

協商無果 華埠領袖抗議交通局削減30號公車服務

協商無果 華埠領袖抗議交通局削減30號公車服務
平安夜和新年除夕 洛城公交、捷運、地鐵全免費

平安夜和新年除夕 洛城公交、捷運、地鐵全免費
雲南一煤礦發生礦災 3名礦工不幸罹難

雲南一煤礦發生礦災 3名礦工不幸罹難
被送養37年..生父母拿10萬認親 河南女為這個原因拒絕

被送養37年..生父母拿10萬認親 河南女為這個原因拒絕

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00

超人氣

更多 >
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌