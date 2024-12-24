河南22歲女生回縣城開公交 月薪才2000 她為何很快樂？

河南一名22歲女生大學畢業後回到縣城開公交車，雖然月薪僅2000人民幣，卻覺得很快樂。(視頻截圖)

中國社會內卷嚴重，許多年輕人在大城市裡迷失自我，但也有人跳脫高強度的工作漩渦，選擇回到縣城過著帶有「鬆弛感」的生活；近日一名22歲河南 女生的故事就引發網友熱議。據了解，這名女生大學畢業後回縣城開公交車，雖然月薪僅2000元(人民幣，下同，約275美元)，但做一休一，還可以每天吃到父母做的飯，讓她覺得很快樂。

河南一名22歲女生大學畢業後回到縣城開公交車，雖然月薪僅2000人民幣，卻覺得很快樂。(視頻截圖)

綜合媒體報導，這名女生在社交平台分享自己的日常工作畫面，視頻中可看到她認真做發車紀錄，確保行車安全；打掃車內衛生，為乘客營造舒適環境；更多時候她轉動著方向盤，偶爾與乘客閒話家常。

相較於在大城市打拚的雙胞胎姊姊，她遠離了複雜的辦公室文化，沒有無止盡的加班，下班時還有父母精心烹調的熱飯熱菜，讓她直言「超級喜歡這種生活」。

這名河南女生的生活方式引發討論，華東師大特聘教授劉擎表示，地域只是一個指標，呼籲年輕人不要被「北漂」、「縣漂」標籤背後的概念束縛，「縣漂不是躺平，要知道自己看重什麼，重要的是找到人生眾多目標中不能放棄的那一個。」

清華大學社會學系副教授嚴飛認為，無論怎樣選擇，「其實你要做到一種自洽（自我邏輯一致、不矛盾，坦然接納全部的自己）」，因為就算是在小城市裡面，也是在認真地生活。