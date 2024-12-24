徒步3000公里赴西藏 湖北90後變70歲爺 網：證明沒騙人

90後的里奇從湖北荊州徒步走去西藏，把自己從年輕小伙走成了70歲的大爺。(取材自魯中晨報／視頻截圖)

湖北荊州一位90後小伙里奇徒步去西藏，歷時半年沒洗澡，容貌發生巨大變化，引起熱議；根據里奇發布的視頻，路上他經歷了颱風、暴雨 等極端天氣，也遇到翻過車掉進溝裡，還在野外遇到過野狼，半年沒洗澡理髮的他被錯認成70歲大爺，許多網友們調侃他「小伙變大爺」、「這哥們不用證明，我相信他真徒步了」。

綜合九派新聞、魯中晨報報導，里奇從家鄉出發，推著車徒步前往拉薩，跋涉2800餘公里，如今距離拉薩僅剩500公里。他驕傲表示，自己會是家鄉第一個徒步到西藏的人。

據報導，里奇之前在廣東、福建等地從事服裝行業，今年4月6日，決定前往拉薩看一看布達拉宮，並將一路的經歷製作成視頻發布在網絡上。

為了省錢，徒步的八個月內他僅住過6次酒店，更多是在野外紮帳篷或路邊護林站打地鋪過夜，基本上自己做飯，偶爾下館子也只選擇25元（人民幣，下同，約3.4美元）以下的餐食。每月開銷控制在1000元左右，截至目前，總花費未破1萬元。

一路上他兩度遭遇過狼。獨行的日子裡他常一個人，在直播間裡跟網友們對話成了他排解孤獨的方式。起初，他的直播間只有4、5個人，漸漸地人氣旺了起來，如今大號已穩定吸引數百人在線觀看，小號也有近百人。

來自外界的溫暖從未少。12月18日，里奇與來自湖北監利的老鄉一家，在西藏山路上偶遇。老鄉因看過里奇視頻認出了他，主動停車，熱情送上一箱礦泉水與四瓶紅牛；一名荊州女老鄉在里奇直播間刷了6000元禮物，扣除平台抽成後，他能獲得3000元收益；此外，一名來自拉薩的粉絲在得知里奇的帳篷丟失後，也自費為他購置了新帳篷。

里奇說，預計將在春節前後抵達，為早日趕到布達拉宮，他不準備回家過年。