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雙城論壇延續 上海台北雙城故事展開幕 吸引上海民眾

記者謝守真／綜合報導
上海台北雙城故事展22日開幕，吸引上海民眾看展。(記者謝守真／攝影)
上海台北雙城故事展22日開幕，吸引上海民眾看展。(記者謝守真／攝影)

2024台北上海城市論壇上周落幕，不過兩市共同譜寫的新篇章仍在進行，上海台北雙城故事展於22日開幕。在上海的台灣創作者、本次活動策展人的麥子受訪指，不論兩岸民眾政治傾向為何，彼此都不能只活在想像中，因為無知會產生誤會，誤會會產生仇恨，應該多接觸，並從中理解彼此異同，產生友好連結。

上海台北雙城故事展由上海市台辦新媒體中心主辦，包括上海市台辦副主任陽禮華、靜安區委常委顧定鋆等大陸官員及兩岸藝術家、觀眾等餘50人出席。陽禮華致詞時表示，上海與台北一海之隔，卻有著深厚的歷史淵源和豐富的文化底蘊。兩市在歷史的長河中始終保持著千絲萬縷的聯繫，人與人的往來會晤的交流編織出一段段雙城佳話。

陽禮華指，上海市副市長華源上周率隊赴台北參加2024雙城論壇，此次論壇推動兩市在友善交通、河流治理、人文城市等方面展開互動交流，加深了解分享經驗，在深化兩市交流合作上取得新成果，為兩市民眾帶來實實在在好處，受兩岸同胞廣泛關注與歡迎。「經過多年發展，雙城論壇不僅成為上海與台北兩市的交流合作平台，也成為海峽兩岸重要的機制化交流平台。」他並指，上海市台辦今年舉行近600場交流活動，還首次舉辦兩岸青年活力嘉年華。

展覽策展人，來自台灣的創作者麥子（本名梁忠）原在台灣從事媒體工作，赴上海求學後便選擇留在當地至今，同時展開藝術創作。麥子說，他在台北成長、接受教育，在上海成家、立業，對這兩座城市抱持著同樣的感激，希望兩市的交流能更加密切。兩市雖然地理位置不同，文化背景略有差異，卻在許多方面擁有相似的精神氣質。他期盼藉由展覽能讓不論是贊成哪個政治傾向的人，都能互相有真實的理解與了解，進而產生彼此友善的連結。

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