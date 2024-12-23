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「最牛富二代」認命了？ 王思聰搞平價小吃 但銷量卻很慘

中國新聞組／北京23日電
王思聰投入平價餐飲，在北京開了現烤牛肉乾專營店。（取材自北京時間）
王思聰投入平價餐飲，在北京開了現烤牛肉乾專營店。（取材自北京時間）

一家名為「牛校長」的現烤牛肉乾專營店近日在北京望京商圈開業，該店為萬達集團董事長王健林的獨子王思聰投資的品牌。王思聰投入平價餐飲，被指「最牛富二代」認命了，但銷量卻未如預期。

九派新聞報導，據天眼查顯示，牛校長品牌隸屬於北京牛校長餐飲服務有限公司，註冊成立時間為2024年9月24日。王思聰旗下普思資本通過間接對外投資的形式獲得該公司超3.5%的股份。產品的價格區間在15.8元-196元（人民幣，下同，約26美元），根據不同規格收取費用。

牛校長烤牛肉乾。（取材自微信）
牛校長烤牛肉乾。（取材自微信）

平台顯示，牛校長望京店的牛肉乾規格分為50克、100克、200克和500克四檔，單價最便宜的「50克西冷牛排純瘦」團購價為15.8元；最貴的「500克眼肉牛排」為196元。產品口味也多樣化，包括原味、孜然、香辣、麻辣等。商戶評分高達4.6分，不少消費者給出了五星好評。

據官方抖音帳號顯示，「牛校長」運營策略是用「做奢侈品」的思路做牛排快餐，要把牛排+意麵+例湯套餐打到20元的低價。且2025年第一季度計畫開出100家門店，其中直營店比率不低於30%。

「牛校長」將自己打造成了一個典型的時尚餐飲品牌，且被媒體評價為「以奢侈品打法打造了一個平價小吃品牌」，但實際銷量卻並未如預期般火爆。以THE BOX朝外店為例，開業10天在美團上僅賣出了約150份，抖音團購的銷量更是僅有25份左右。

公開資料顯示，此前王思聰還曾投資玉芝蘭、椰小雞、漢拿山、樂樂茶等餐飲品牌。

牛校長烤牛肉乾門店。（取材自微信）
牛校長烤牛肉乾門店。（取材自微信）

投資 抖音

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