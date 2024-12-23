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全紅嬋故鄉長出「奧運村」 即使淡季每天千人來打卡

中國新聞組／廣州23日電
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運拿下兩面金牌。（新華社資料照片）
中國跳水好手全紅嬋在巴黎奧運拿下兩面金牌。（新華社資料照片）

中國跳板跳水運動員全紅嬋昨又上了微博熱搜，這次的話題不是她又拿了金牌，而是「全紅嬋奪金當地長出一個奧運村」。據媒體報導，全紅嬋從東京奧運後奪下第一金開始，她的家鄉廣東湛江邁合村就因大批遊客湧入屢次成為話題中心，即使當地已進入打卡淡季，這座小村還是很熱鬧，甚至帶動了全湛江的經濟，如今邁合村已儼然是一座「奧運村」。

來源：YouTube

金羊網報導，從東京奧運奪下第一枚金牌開始，全紅嬋今年在巴黎奧運再奪兩金，以冠軍身分返鄉，邁合村也作為冠軍故里迎來幾波關注潮。當地旅遊社將此納入湛江之旅的特殊一站，這座小村還在用自己的方式熱鬧著。

全紅嬋在巴黎奧運拿下兩面金牌，她的家鄉邁合村成景點。（取材自金羊網）
全紅嬋在巴黎奧運拿下兩面金牌，她的家鄉邁合村成景點。（取材自金羊網）

因為全紅嬋的存在，奧運年裡的邁合村從不缺少高光時刻，在巴黎奧運奪下兩塊金牌後，邁合村再次迎來打卡浪潮，隨後全紅嬋時隔兩年返鄉，邁合村又一次成為話題中心。最熱鬧時，她所住的爺爺家門口變成了「小吃一條街」，中國各地的拍攝者將這棟30餘年的老屋圍得水洩不通。據報導，村子每天有約1000人打卡，邁合村村口、全氏宗祠都有全紅嬋的海報，供遊客打卡拍照。

雖然邁合村僅為湛江市內的一個小村，臨近村口一座近三米高的白色地標，上面除了紅色字體書寫的「邁合村」字樣，還印有奧運五環圖案，這是全紅嬋奪金後當地特地設計的村門，一個「奧運村」就此落地。

如今的邁合村，至少還有一半攤販仍在堅持售賣艾草餅，蝦餅、烤紅薯等小吃。攤販的招牌基本都以「全氏」冠名，除了「沾全紅嬋的光」之外，當地全姓聚居情況對遊客而言，無疑是一塊金字招牌。

有攤販經營，說明仍有人慕名而來。比如自駕前來的李先生（化名），途經湛江在社交平台上搜索當地打卡點，結果邁合村-奧運冠軍之家赫然在列。更多的客流來自當地旅遊團，邁合村已經成為湛江旅行圖鑑中不可缺少的一站。當地一名載著遊客的司機感慨，「這裡專門設立了旅遊點，帶動了全湛江的經濟 」，村子原本的土路也全部翻新成了水泥路。

全紅嬋的爺爺對於來拍照的遊客已經見怪不怪，他會十分友善地和圍牆外的遊客搭話。全紅嬋的父母仍靠種植水果維持生計，並通過大哥的視頻帳號直播銷售農產品。全紅嬋的哥哥全進華則成為「三農主播」。

遊客們到邁合村，都會站到全紅嬋家大門前，與「冠軍之家」合影。（取材自金羊網）
遊客們到邁合村，都會站到全紅嬋家大門前，與「冠軍之家」合影。（取材自金羊網）

全紅嬋 巴黎奧運 東京奧運

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