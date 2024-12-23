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從小傳承紅色基因 中共出版「共產主義接班人叢書」

記者陳宥菘／即時報導
中共官方出版社近日推出一套名為《共產主義接班人叢書》的書籍，從小傳承紅色基因。（取自「中國少年兒童新聞出版總社」微信公眾號）
中共官方出版社近日推出一套名為《共產主義接班人叢書》的書籍，從小傳承紅色基因。（取自「中國少年兒童新聞出版總社」微信公眾號）

中共向來重視思想政治教育，甚至希望兒童從小就開始傳承紅色基因，學習做共產主義事業接班人，更要學習「習思想」。官方出版社近日推出一套名為《共產主義接班人叢書》的書籍，並於12月20日在北京舉行了出版座談會。

根據中國青年報報導，這場座談會的主題為「高舉隊旗跟黨走，傳承紅色基因，做共產主義事業接班人」。這套叢書是專為少年兒童打造的政治啟蒙讀物，由中共中央黨校哲學教研部主任董振華主編，由共青團中央主管的中國少年兒童新聞出版總社（中少總社）出版。

根據官方介紹，這套書籍對馬克思主義基本原理進行兒童化解讀，宣傳闡釋了習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的理論、方針、政策，幫助少年兒童發自內心「熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民」，發自內心支持中國特色社會主義，從小建立共產主義遠大理想。

介紹並指，書籍運用「童言童語」的方式，解釋了共產主義從哪裡來、共產主義是什麼、為什麼要信仰共產主義、社會主義與共產主義有什麼關係、怎樣實現共產主義、如何做好共產主義接班人等問題。

根據介紹，這套叢書是中國「十四五」時期國家重點出版品出版專案規畫項目、2023年度國家出版基金資助項目、全國少工委「爭取新時代好隊員」推薦圖書。

中媒報導引述與會人員指出，如何向少年兒童普及馬克思主義的基本原理，如何對少年兒童進行共產主義理想信念教育，一直是一項極具挑戰性的迫切任務。中少總社人員表示，將繼續保持在兒童主題出版領域的引領作用，「以共產主義信仰之光照亮少年兒童逐夢之路」。

中共總書記習近平甚為重視思想政治教育，2019年3月在北京主持全國思想政治理論課教師座談會時，曾要求必須培養「一代又一代」擁護中共領導的人才，且要「從娃娃抓起」。

中共 習近平

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