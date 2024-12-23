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AI加持 兵馬俑「多巴胺穿搭」變型男 還能來一段秦腔rap

中國新聞組／北京24日電
兵馬俑的十二時辰。（視頻截圖）
兵馬俑的十二時辰。（視頻截圖）

各大短視頻平台近來掀起一股AI「活化」文物熱潮。來自中國各地的國寶級文物，紛紛在AI技術的加持下「動」起來，只見原本「灰頭灰臉」的兵馬俑突然恢復全身光彩，變得能歌善舞，還會用秦腔唱一段「青海搖」rap，令不少網友驚呼：「AI一定是施展了魔法，文物『活過來』了！」

秦始皇帝陵博物院近年來依託AI技術，推出一大批文創視頻、文創應用；兵馬俑不僅「能歌善舞」，還能和遊客古今對唱，讓兵馬俑的形象和歷史更加立體和鮮活。

兵馬俑在AI裝扮下穿上多巴胺毛衣。（視頻截圖）
兵馬俑在AI裝扮下穿上多巴胺毛衣。（視頻截圖）

大公報報導，來自寧夏銀川的遊客張詠一邊刷著「兵馬俑都是多巴胺穿搭」的視頻，一邊走進兵馬俑一號坑。張詠是中學歷史教師，他說「AI+VR」技術不僅讓兵馬俑說話，更讓文物和歷史「活」起來。AI「活化」兵馬俑視頻大受歡迎，因為它在真實歷史基礎上，讓真實的文物用「戲說」方式，講述鮮活的歷史故事，普及文物知識。

「AI帶你看兵馬俑的12時辰」等視頻也備受張詠喜愛。「特別是有一款『蒹葭十二士雲上蒹葭』App，只需要手指輕輕在手機上一點，沉睡千年的大秦銳士們便會逐一剝去身上的陶土，顯露華彩真容，再次集結出發。」在張詠看來更像是一本兵馬俑百科全書，集趣味性、知識性和旅遊實用性為一體。

秦始皇帝陵博物院文創團隊稱，兵馬俑當年隨葬時都是通體彩繪，光彩耀眼。只是歷經2000多年的漫漫歲月，彩繪大多脫落，變成如今「灰頭灰臉」的模樣。運用AI技術，不僅給秦俑重新上色復原，更讓冰冷的陶俑復活成有溫度、有靈魂、有情感的鮮活生命。

兵馬俑的十二時辰。（視頻截圖）
兵馬俑的十二時辰。（視頻截圖）

兵馬俑的十二時辰。（視頻截圖）
兵馬俑的十二時辰。（視頻截圖）

有網友笑稱，在AI技術加持下，一坑一坑的陶俑不僅不斷加入「上班打卡」的隊伍中來，看來兵馬俑也不養「閒俑」。

AI 穿搭 VR

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