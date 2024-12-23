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地壇楓葉、銀杏葉變毛絨玩具 北京文旅市場掀新風尚

中國新聞組／北京23日電
麻辣燙毛絨玩具。(取材自甘肅省博物館)
麻辣燙毛絨玩具。(取材自甘肅省博物館)

745歲的妙應寺白塔「穿」上毛衣，頓添糯感；地壇的楓葉和銀杏葉變成毛絨玩具，露出可愛搞怪小表情；古希臘勝利女神在國博靠「軟萌」出圈，一度斷貨…，一股「毛絨絨風」正在北京文旅市場掀起新風尚。

白塔寺日前上新了一款以白塔為原型的毛絨文創—「釋TA」，諧音「是它」，來慶祝白塔建成745周年。小白塔胖嘟嘟的臉蛋，圍著蓮花瓣圍脖，頂著毛絨華蓋。「是掛件，又是冰箱貼。」白塔寺文創空間裡，設計師王空空一邊演示，一邊向觀眾介紹，「打開底座裡面裝著許願卡，您可以寫下美好願望和祝福。」

為了增加觀眾互動體驗感，該館還推出了毛絨白塔「生日限定款」，觀眾可以親手為它穿上精緻的毛衣、戴上可愛的毛線帽。上架一周，毛絨白塔銷量可觀。

「絨化」的風正在席捲文創領域。地壇公園推出了兩款樹葉毛絨玩偶—銀杏葉造型的「杏運兒」、楓葉造型的「當紅小楓」，模樣憨態可掬。稻香村也上線了毛絨糕點盲盒，棗花酥、狀元餅、桂花糕等特色糕點都被畫上了呆萌的表情。

在社交平台上，網友們曬出為「可愛」買單的理由，甚至有網友願意為了消費「可愛」，專門去一座城市旅遊。

北京交通大學建築與藝術學院教授張野認為，這種「可愛經濟」表明，更多人願意為情緒價值買單，大眾的消費觀念已經從傳統的買一件紀念品，進階到收藏爆款和沉浸式體驗的階段，文創設計的選題也從「歷史傳統」深入到「當下生活」，這也為文旅場館打開新思路。

預計今年春節，小白塔會換上新裝。設計師還計畫給它裝上語音系統，讓它「說」出白塔寺的歷史文化。

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