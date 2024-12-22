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「中國爵士樂教父」劉元去世 崔健慟：人間一趟留下美好音樂

中通社／香港22日電
中國薩克斯風演奏家劉元與崔健等人組過「七合板」樂隊。（取材自微博）
中國薩克斯風演奏家劉元與崔健等人組過「七合板」樂隊。（取材自微博）

中國薩克斯演奏家、作曲家劉元22日凌晨去世，年僅64歲。劉元被譽為「讓薩克斯在中國發聲的先驅」、「中國爵士教父」。

就在11月4日的中國爵士樂盛典上，劉元獲終身成就獎。中國知名搖滾樂歌手崔健代劉元領獎，並在致辭中希望「戰友」劉元早日康復。

劉元1960年生於北京的民樂世家，1979年進入了當時全中國最年輕的歌舞團——北京歌舞團。1984年，劉元和崔健等七人，共同組建了「七合板」樂隊，並發行了中國樂隊的第一張專輯。1986年，劉元又參與了「ADO樂隊」組建，第二年該樂隊開始與崔健合作，並在1989年發行中國第一張原創搖滾樂專輯《新長征路上的搖滾》。

22日，崔健及樂隊全體成員發文告別劉元。文中稱劉元「來人間這一趟，留下美好的音樂，見證中國爵士、中國搖滾從無到有、從微弱到繁榮。在豐滿的人間旅途中，用蓬勃的音樂能量，成就了自己的藝術人生，影響著無數熱愛音樂的人」。

就在前一天晚上，崔健在成都舉行「繼續撒點野」演唱會。演出途中，崔健用改編的《出走》、《一塊紅布》為患病的老友劉元祈福。

崔健在台上說：「我希望用這首歌作為一次祈福的機會，喚醒他的身體……同時我們要一起為他祈福。這個人的名字叫劉元。」同時，台下觀眾不斷高喊著「劉元」的名字。

封面新聞稱，當晚，崔健結束了成都演唱會後就匆匆趕回了北京。

崔健痛失昔日戰友劉元。（中新社）
崔健痛失昔日戰友劉元。（中新社）

爵士樂

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