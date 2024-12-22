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「收費上床」比率 中知名大學調查跌破眼鏡：男高於女

中國新聞組／北京22日電
一項調查顯示，中國1990年至1994年出生的男性中，高達22.3%曾有過「收費性行為」；圖為示意圖。（中新社）
一項調查顯示，中國1990年至1994年出生的男性中，高達22.3%曾有過「收費性行為」；圖為示意圖。（中新社）

在性交易市場上，長期以來男性都是主要買方，但這個現象在中國似乎已經逐漸改變。北京大學與復旦大學學者早前完成的「中國人私生活質量調查」顯示，1970年以後出生的男性，曾有過「收費性行為」的比率竟然都高於女性。

這項調查顯示，中國男性和女性選擇付費性行為的比率分別是9%和4%，這個比率差距與大眾印象一致。但若反過來問：「是否有過收費性行為」時，結果卻出乎意料。

在調查的「70後」與「80後」男性中，有10%至15%的人進行過收費性行為，而同年齡群體女性為5%左右，僅是男性的三分之一。而在1990年至1994年出生男性中，這個比率更高達22.3%，而同年齡段女性只有4%。換言之，男生拿錢辦事的比率是女生的五倍以上。不過「95後」男性有過收費性行為的比率則有所下降，為8.6%。

事實上，在被稱為「中國性學第一人」的中國人民大學性社會學研究所所長、社會學系教授潘綏銘2010年的一份調查報告中，就已經發現，中國男性進行收費性行為的比率比女性略高，打破了人們長久以來的刻板印象。

潘綏銘對此的解釋是，從性中獲利這件事，對男性來講可能會記憶更深刻，所以回答問卷時不會遺漏，而女性對於從性中獲取好處和利益，可能帶有先天的自證「正當性」。甚至受訪者對「收費」的定義也可能存在理解偏差，比如男性認為的收費可能並不全是獲得金錢，還包括其他好處或益處，女性則不會把非金錢回報也算作「收費性行為」。

但這份報告卻認為，男性與女性相比，在性行為上是持相對「靈活」態度的，口語上講就是，相對「隨便」一些。而女性對發生性行為這件事，總體還是比較嚴肅對待的。此外，隨著年齡的增長，用性去交換的其他東西可能性也有所增加。

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