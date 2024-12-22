不宜祝「冬至快樂」? 學者：別過度忌諱 愛咋說就咋說

12月21日冬至，在甘肅省張掖市山丹縣清泉鎮祁店村，厨師烹飪冬至美食「牛娃子飯」，祈福來年風調雨順。(中新社)

12月21日下午5時20分20秒，太陽運行至黃經270°，迎來一年中的第22個節氣「冬至」。冬至日，太陽直射南迴歸線，太陽光對北半球最傾斜，太陽高度角最小。這是北半球各地白晝最短、黑夜最長的一天。今年冬至將是128年來最早的冬至，下一次比今年更早的冬至，將出現在2028年。在冬至日不宜祝福「冬至快樂」？民俗學家回應此說法，認為是過度忌諱。

九派新聞報導，冬至是冬季的第四個節氣。冬至的「至」指的是極致，自此起，太陽在南半球觸底後轉而北歸，氣溫開始進入一年中最冷的時期。同時，這一天也是一年中白晝最短，黑夜最長的一天。

天文學上也把「冬至」規定為北半球冬季的開始，標誌著即將進入寒冷時節。由此，民間也開始從冬至日「數九」計算寒天，流傳著「夏至三庚入伏，冬至逢壬數九」的民諺，「一九、二九不出手，三九、四九冰上走，五九、六九沿河看柳，七九河開，八九雁來，九九加一九耕牛遍地走」的歌謠。

中國民俗學會理事張成福表示，雖然在北方一些地方仍然傳承了冬至的習俗，對其非常重視，像過春節一般過冬至，但現在大多數地方相較於以前，已經沒有那麼重視冬至了，基本上只將它看作一個平常的節氣而非節日。

對於有網友在社交平台發文稱，在冬至日不宜祝福「冬至快樂」。張成福認為，這種說法完全是空穴來風，是一種過度忌諱，「有些人為了彰顯自己有文化才這樣說的，實際上老百姓的生活不是能夠規定的，他們願意怎麼說就怎麼說，可以按照自己的意願來表達。」

張成福介紹，以前一到冬至，大家都知道這意味著開始真正進入冬天，要開始「數九」了，也預示著接下來白天會一天比一天長，「陽氣開始上升」，春天即將到來，大家也都會吃餃子 。雖然北方一些地方仍傳承了冬至的習俗，對其非常重視，像過春節一般過冬至，比如萊蕪一帶的居民會在這一天祭祖。

張成福補充說：「現在大多數地方對於冬至已經沒有那麼重視了，不少地方的人吃頓餃子就完事了，也不會舉辦一些儀式性的活動。而節日與習俗息息相關，一個節日的習俗少了也代表著大家對它的重視程度降低了。」