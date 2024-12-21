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曬王楚欽心電圖掀眾怒 長沙醫師遭調查、扣除獎金

中國新聞組／北京21日電
視頻顯示，王楚欽雙手捂住腹部，彎腰緩了半天。（取材自現代快報）
視頻顯示，王楚欽雙手捂住腹部，彎腰緩了半天。（取材自現代快報）

近日有網友發文稱，桌球運動員王楚欽近日到長沙某醫院看病，不僅被醫師現場索要簽名照，該醫師事後還曬出王楚欽的心電圖等身體檢查事項大肆炫耀，疑曝光了王楚欽的隱私。事件引發全網眾怒，紛紛指責涉事醫師沒有醫德。對此，該醫院回應稱，事情仍在調查之中，目前確認會對該名醫護扣除獎金。

綜合媒體報導，2024賽季乒超聯賽第一階段比賽於2024年12月12日至16日在湖南長沙中南大學體育館進行。在12月14日的比賽中，王楚欽未出現在賽場上‌，而是去了長沙第四醫院看病。網傳截圖顯示，該醫院一位醫師不僅現場要求簽名照和簽名球拍，事後還曝光了王楚欽的隱私，包括心電圖等。

對此，網友表示，「尊重運動員 保護運動員隱私」、「別把運動員就醫當成自己茶餘飯後的談資」、「希望涉事醫院能盡快給一個滿意的解決方案」。

據悉，12月15日，「王楚欽疑似身體不舒服」相關詞條登上熱搜。視頻顯示，王楚欽雙手捂住腹部，彎腰緩了半天。

對於王楚欽的隱私遭洩漏事件，長沙第四醫院一工作人員表示，全院對此事非常重視，已積極處理調查，到時候有結果了，醫院會統一發布。針對網傳是否對涉事醫護扣除獎金，該工作人員給予了肯定答案。

王楚欽也發文表示，自己近期將調整身心，「最近的生活要按下暫停鍵了，請期待我的滿血歸來！」

王楚欽

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