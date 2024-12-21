浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
浙江台州天台的葉女士網購6克金戒指，近日她拆開店鋪寄來的包裹時卻驚呆了，金戒指居然變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾，她以為遇到詐騙，嚇得報警。警方調查發現，這批金磚及首飾共2000克，總價值高達120多萬（人民幣，下同，約16萬美元），是老闆寄件時貼錯單號，才錯寄給了葉女士。網友們紛紛稱讚葉女士是「好人」，飛來橫財卻心無貪念，「這老闆心也真大」。
浙江法治報報導，葉女士之前在杭州增加了一黃金實體店老闆的微信，前兩日透過微信向老闆購買了約6克重的黃金戒指，「剛收到快遞包裹時覺得異常重，拆開包裹一看，裡面竟然有這麼多的黃金，真是嚇了一大跳。 」
由於金額較大，葉女士立即與商家取得聯繫，經了解，原來是老闆寄件時貼錯單號、寄錯地址了，「虛驚一場，幸好不是詐騙。」葉女士長嘆一口氣。
隨後在當事人及其同事的見證下，警方將該包裹封存保管帶回並通知賣家前往刑偵大隊領回黃金。
「要不是葉女士主動告訴我發錯貨了，我都不知道，真的很感謝她！ 」賣家趕到天台後，在葉女士的帶領下前往刑事大隊，並領回了2000克的黃金。
也有媒體報導，根據警方調查，是快遞員貼錯了單號，鬧了一場大烏龍，直到黃金被商家取走，女子懸著的心才算落了下來，同時心有餘悸地說：「我的手現在還是冷的」。
事件引發網友熱議，「2000克的金子也敢快遞啊」、「潑天的富貴，不是自己的還真的不要為好」、「幸好報警了 否則就說不清了」、「沒有最烏龍，只有更烏龍」、「金店難做啊，金價漲，消費者不買帳，都去買金條了，加工溢價賺不到，銷量還下滑，成本又高，不倒才怪」。
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