我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／懲罰性稅收 恐波及合法移民

國際金融機構在中國發展 挑戰日益艱難

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

中國新聞組／北京21日電
葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）
葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙江台州天台的葉女士網購6克金戒指，近日她拆開店鋪寄來的包裹時卻驚呆了，金戒指居然變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾，她以為遇到詐騙，嚇得報警。警方調查發現，這批金磚及首飾共2000克，總價值高達120多萬（人民幣，下同，約16萬美元），是老闆寄件時貼錯單號，才錯寄給了葉女士。網友們紛紛稱讚葉女士是「好人」，飛來橫財卻心無貪念，「這老闆心也真大」。

浙江法治報報導，葉女士之前在杭州增加了一黃金實體店老闆的微信，前兩日透過微信向老闆購買了約6克重的黃金戒指，「剛收到快遞包裹時覺得異常重，拆開包裹一看，裡面竟然有這麼多的黃金，真是嚇了一大跳。 」

由於金額較大，葉女士立即與商家取得聯繫，經了解，原來是老闆寄件時貼錯單號、寄錯地址了，「虛驚一場，幸好不是詐騙。」葉女士長嘆一口氣。

隨後在當事人及其同事的見證下，警方將該包裹封存保管帶回並通知賣家前往刑偵大隊領回黃金。

「要不是葉女士主動告訴我發錯貨了，我都不知道，真的很感謝她！ 」賣家趕到天台後，在葉女士的帶領下前往刑事大隊，並領回了2000克的黃金。

也有媒體報導，根據警方調查，是快遞員貼錯了單號，鬧了一場大烏龍，直到黃金被商家取走，女子懸著的心才算落了下來，同時心有餘悸地說：「我的手現在還是冷的」。

事件引發網友熱議，「2000克的金子也敢快遞啊」、「潑天的富貴，不是自己的還真的不要為好」、「幸好報警了 否則就說不清了」、「沒有最烏龍，只有更烏龍」、「金店難做啊，金價漲，消費者不買帳，都去買金條了，加工溢價賺不到，銷量還下滑，成本又高，不倒才怪」。

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖...
葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

微信 金價

上一則

武漢公廁標識「男凸女凹」 網：不良隱喻… 當局已更換

下一則

豫女8年前交訂5萬買寶馬 今竟能提車 她：忘了 網：八成進去了

延伸閱讀

Vacheron Constantin Patrimony 黃金腕表20周年限量發行

Vacheron Constantin Patrimony 黃金腕表20周年限量發行
2025亞洲投資業者點名晶片、銀行股、債券及黃金四大類保持強勢

2025亞洲投資業者點名晶片、銀行股、債券及黃金四大類保持強勢
黃金周漲約70元 投資多樣選對賽道才保值

黃金周漲約70元 投資多樣選對賽道才保值
投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
減少米飯、麵包熱量 廚師分享「亞洲媽媽的秘密」

減少米飯、麵包熱量 廚師分享「亞洲媽媽的秘密」