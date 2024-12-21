「李老師」發迷因幣 有人挺有人諷 網：新套路割韭菜

「李老師不是你老師」發行加密貨幣迷因幣$LI幣。（取材自李老師不是你老師X平台）

以報導中國時事真相自許的X平台帳號「李老師不是你老師」近日因透過發行加密貨幣 迷因幣，一夜之間吸入大量資金，成為社群平台中文圈熱門話題。帳號營運人李穎稱，募集到的錢都會用來創建基金會，維持其團隊發展，同時突破政府監管與資金壓力。有網民樂觀其成，也有人質疑是騙局，稱被這「劃時代的新套路割了韭菜」。

據自由亞洲電台報導，12月18日，旅居義大利 的知名網民「李老師」和其團隊在Solana平台上發行了自己的迷因幣$LI 。在其社媒平台X的小號@lilaoshizuikeai上並宣布：「今天是歷史性的一天，$LI的發行獲得了空前的成功。即使受大盤下跌拖累，但此刻$LI依然保持近千萬美元的市值，還是令我驚訝」。消息瞬間引發熱議。

本名李穎的「李老師」說，他自己也沒有想到能夠這麽快就實現了他們的遠期目標，就是創建和自己治理一個基金會，然後用這筆錢去幫助更多的海外華人 。發行$LI是為了幫助其團隊持續運營其X帳號，最終目標則是透過良性機制，捍衛中國人的新聞自由和言論自由。

不過從19日到20日這兩天，$LI幣的價格一直在下跌，20日下午截至發稿時市場總值約400萬美元，跌幅逾五成。對此，李穎說，迷因幣本身就存在風險，就和股票市場一樣，大盤下跌時個股也受影響，但他稱會繼續把事情做好，可以讓購買它的人更加有信心。而與此同時，已有平台已把$LI幣標註為詐騙或高風險而禁止交易，甚至直接屏蔽。

李穎說，今年9月，他為躲避中國海外警察騷擾而到歐洲各地旅行，發現海外華人社群的優秀創作者和年輕人反抗社群都面臨一個共同問題，就是沒有資金。自己決定選擇發行迷因幣有多種原因，尤其是當他因為在海外社媒平台上的活動導致個人銀行卡被中國當局全部凍結之後，他意識到只有加密貨幣能夠帶給他「一個真正意義上的自由」。

$LI幣發行的消息一出，立刻引起海內外網民的熱議，其中負面看法占多數。有的諷刺說：「反共是掙錢的手段」 ，「李老師要發財了。無償奉獻『神話』落幕了」 ，「眼看騙局揭穿，割波韭菜回家！不送」。也有少數人對李老師表示支持，認為他「是在走出一條老幫菜們看不懂的路」。

有網民懷疑李穎被別有用心的幣圈人士騙了，曾參與白紙運動的青年黃意誠發出「我與李穎割席的聲明」質疑李穎的基金會連理、監事都沒有，也未徵詢過公眾和社群的意見，「什麽都沒有，一上來就把韭菜割了」，這是顯而易見的不真誠，糊弄人。