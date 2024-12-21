禁評經濟？中嚴管券商言論 網：把提出問題的人解決了

付鵬及高善文兩位證券機構首度經濟學家唱衰中國經濟後，中國出現關於規範首席經濟學家、證券分析師、基金經理人公開聲音的監管要求。圖為付鵬。（取材自抖音百科）

中國多地證監局陸續對券商等提出加強公開言論的管理要求，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。據證券 時報報導，中國證券業協會要求，首席經濟學家在一定期限內多次因其個人不當言行引發聲譽風險事件，或產生嚴重不良影響的，公司應從重處理直至解聘；證券公司應督促首席經濟學家珍惜行業和個人聲譽。

日前有兩名經濟學者高善文和付鵬在內部演講中直指中國經濟問題後，兩人的微信 和短視頻平台等社交媒體帳號均被屏蔽。

這一監管要求可能與這兩起事件有關。

擔任安信證券首席經濟學家兼中國太平洋保險集團獨立董事的經濟學者高善文，12月3日在一場有關明年投資策略的活動上發表演講時表示，疫情 後出現違反常態現象，「中國社會上到處都是生機勃勃的老年人，死氣沉沉的青年人和生無可戀的中年人」。

他並認定中國的GDP每年平均可能高估了三個百分點，在過去幾年累計的經濟總量的高估也許有十個百分點。

而另一在東北證券研究所擔任首席經濟學家的付鵬，則是11月24日發表演說時表示，當今中國在有效需求不足、中產階級殞落下，官方救經濟措施已無法像2008年般奏效。

中國證券報報導，中國證券業協會要求，證券公司聘任首席經濟學家時，應加強背景調查，除了要有專業勝任能力外，還應重點關注其執業聲譽、受處罰情况等，不得聘任存在不良執業聲譽信息的人員。未經批准，首席經濟學家不得私自參加各類會議、活動，不得擅自對外發表研究觀點、評論意見；不得以任何形式使用或泄露各類保密信息及未公開信息，不得編造、傳播虛假、不實、誤導性信息。

財新網引述消息人士稱，有券商研究所已在內部發文，加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為了吸引顧客、附和熱點而放寬標準，不可存僥倖心理試探監管紅線。