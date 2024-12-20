哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

「哈爾濱的冰封黃玫瑰」火出圈。近日在哈西萬達廣場的冬日限定活動，以獨特的透明冰雕黃玫瑰吸引了眾多遊客的目光，成為打卡熱點，「哈爾濱冰封黃玫瑰」昨登上熱搜，曾主演「玫瑰的故事」的女星劉亦菲 也發文「哇，想去」，哈爾濱文旅隨後盛情邀約劉亦菲「美麗熱烈的玫瑰，姐姐快來哈爾濱玩呀」，「機票 、住宿等差旅我們一切全包，還外加訂製的伴手禮」。

魯中晨報報導，活動的設計靈感來源於2024年高口碑電視劇「玫瑰的故事」，旨在傳達美、藝術和個人價值觀的主題。哈爾濱文旅部門引用了劇中黃亦玫的經典旁白「從此，世界在我面前，指向我想去的任何地方，我完全而絕對地主持著我」，賦予冰封黃玫瑰更深的文化內涵。

劉亦菲在個人社交媒體帳號上表達了想去哈爾濱看冰封黃玫瑰的願望，發文稱「哇，想去」，許多網友紛紛表示希望能和劉亦菲一起去打卡。隨後，哈爾濱文旅回覆劉亦菲：美麗熱烈的玫瑰，姐姐快來哈爾濱玩呀。

九派新聞報導，哈西萬達廣場市場經理駱經理表示，今年冰封玫瑰已進入3.0時代，用了大概6000多枝黃玫瑰，為了讓它保存時間更長，這次用的是假花。「我們非常歡迎劉亦菲來這裡，只要她想到現場打卡，不管從哪來，機票、住宿等差旅我們一切全包，還會給她送一些訂製的伴手禮。」

女星劉亦菲。(取材自微博)

駱經理說，為喜迎2025巳蛇年，今年做了一個整體的「S」形彎道，搭配上黃玫瑰瀑布，從航拍看形狀與「巳」相似，占地400平方米。「前兩年用的都是紅玫瑰，我們覺得大家可能已經看膩了，今年就換成了黃玫瑰。」駱經理說，黃玫瑰的花語是幸運，這種積極向上、陽光的生命力具有強烈穿透力，而冰封黃玫瑰的寓意是「冰封不住的熱烈是自由的盛放」，傳達出一種「在世界面前我無所不能、我有勇氣做一切決定」的力量。

此次活動設計了一處從冰牆裡流淌出黃玫瑰瀑布的造型，就是想告訴大家即使被冰封，自由的本質無法被抑制，依舊能流淌出來、自由地盛放；希望在這個世界上每個人都能保持自由和熱情，大膽地掌控和追求自己的命運和人生、永遠都能勇敢地做決定。