余華英拐賣17童終審仍判死 料很快處決 才被見首次流淚

備受關注的余華英拐賣兒童案19日在貴州省高級人民法院重審開庭，裁定駁回上訴，維持原判，余華英重審二審再被判死刑。圖為余華英（前中）在庭審現場。(新華社)

備受關注的余華英拐賣兒童案19日在貴州省高級人民法院重審開庭，維持原判，余華英再被判死刑。此裁定為終審裁定，余華英不能再次上訴，預料最高法院會很快核准並執行。將余華英送上法庭的楊妞花聽審後感嘆：「這次是最後一戰」。

來源：中新社

香港 文匯報、央視報導，19日上午9時30分，備受關注的余華英拐賣兒童案在貴州省高級人民法院重審開庭。余華英拐賣兒童案受害人，亦是此案關鍵人物的楊妞花等被害人及家屬到庭參加訴訟。

當日下午，貴州省高院 二審宣判，駁回余華英上訴，維持一審死刑判決。庭審結束後，楊妞花對媒體表示，余華英在庭審中表現得非常囂張，始終不認為自己有錯，直到死刑判決結果出來後才流下了眼淚，「對被拐兒童及親屬沒有道歉」。

楊妞花代理律師王文廣說，審判長讓余華英簽字時，她仍對判決結果表示不服，稱要申請援助律師。

報導指出，余華英1993年至2003年間分別伙同龔顯良、王加文為謀取非法利益，長期在貴州、重慶、雲南等地流竄作案，物色兒童拐賣，得手後將被拐兒童帶至河北邯鄲出售獲利，共拐賣兒童17名。

2022年6月，貴陽警方依據楊妞花提供的線索，將人販子余華英抓獲。2023年7月余華英拐賣兒童案一審開庭，貴陽中級法院9月一審判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，余華英提出上訴。

今年10月11日，余華英拐賣兒童案在貴陽市中院重審一審開庭，余華英被控拐賣兒童人數從11人增至17人。10月25日，貴陽市中院再次依法判決余華英犯拐賣兒童罪判處死刑，余華英當庭提出上訴。

本次開庭是余華英第六次出庭受審，按照兩審終審制度，余華英案已到達終審階段。

廣東風采新紀元律師事務所律師賀國帥指出，余華英無法再次上訴，按照刑事訴訟 程序，在最高法核准適用死刑後，將進入最終執行階段。北京君樹律師事務所主任謝通祥認為，本案維持原判死刑的判決，對此類案件的犯罪分子具有震懾作用，特別是對司法程序具有推動作用。