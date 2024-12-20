憑「青春之歌」紅遍中國 89歲謝芳說睏了…睡夢中離世

曾以電影「青春之歌」掀起全中國髮型、穿搭 熱潮的知名表演藝術家謝芳19日在北京安貞醫院逝世，享壽89歲。本月初謝芳就因心臟問題緊急住院，病情一度危急。謝芳在去世前半小時跟家人說，「我睏了，想睡一會兒」，不久後便安詳離世。

謝芳離世，享壽89歲。(取材自​楚天都市報)

來源：CCTV

北京日報、大公報報導，謝芳原名謝懷復，1935年11月1日出生於湖北省武漢 市黃陂區，原籍湖南。謝芳不到18歲就在歌劇 「小二黑結婚」中擔任主演。

謝芳在《青春之歌》中飾演林道靜。(取材自北京晚報)

1959年，轟動一時的小說「青春之歌」決定被搬上銀幕，影片導演崔嵬選擇了從無電影表演經驗的歌劇演員謝芳。謝芳扮演的「林道靜」很快紅遍了全中國，成為無數青少年的偶像。謝芳曾表示，「青春之歌」改變了自己的人生。

談到第一次在鏡頭下演戲的感受，謝芳說自己心理素質好，從來不緊張，自信加天賦，讓她第一次演電影很順利，幾乎沒有重拍。謝芳回憶：「好多人給我寫信，一次就收到幾百封，真的很感謝影迷，現在我還常被影迷圍起來合影，文藝要為人民服務，演員是為觀眾而生的，我不會拒絕他們。」

謝芳在《早春二月》中飾演陶嵐。(取材自北京晚報)

其後，謝芳還出演了「早春二月」、「舞台姐妹」、「淚痕」、「第二次握手」、「李清照」等影視劇。1962年，謝芳和趙丹、白楊等一起，入選新中國「二十二大影星」。2016年，謝芳獲得了第33屆大眾電影百花獎終身成就獎。

中國知名電影表演藝術家謝芳於12月19日逝世，享壽89歲。圖為謝芳2016年出席第三屆絲綢之路國際電影節分會場啟動儀式。(新華社資料照)

報導指出，鏡頭前，謝芳單純地投入角色、享受表演；鏡頭後，她與丈夫、原中國歌劇舞劇院歌劇團團長張目的相愛、相伴和相守，更令人羨慕。

2022年12月25日，張目在北京去世，留下了相濡以沫65載的愛人。謝芳離世之後，其子沉痛道：「我媽走得很安詳，如同睡著了一樣，沒有醒過來。我有萬般的不捨，媽媽走了，我們是真的不捨！親愛的媽媽駕鶴西歸了，她是去找我父親去了！」