我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA更新食品「健康」定義 剔除早餐穀片、白吐司

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

憑「青春之歌」紅遍中國 89歲謝芳說睏了…睡夢中離世

中國新聞組／北京20日電

曾以電影「青春之歌」掀起全中國髮型、穿搭熱潮的知名表演藝術家謝芳19日在北京安貞醫院逝世，享壽89歲。本月初謝芳就因心臟問題緊急住院，病情一度危急。謝芳在去世前半小時跟家人說，「我睏了，想睡一會兒」，不久後便安詳離世。

謝芳離世，享壽89歲。(取材自​楚天都市報)
謝芳離世，享壽89歲。(取材自​楚天都市報)

來源：CCTV

北京日報、大公報報導，謝芳原名謝懷復，1935年11月1日出生於湖北省武漢市黃陂區，原籍湖南。謝芳不到18歲就在歌劇「小二黑結婚」中擔任主演。

謝芳在《青春之歌》中飾演林道靜。(取材自北京晚報)
謝芳在《青春之歌》中飾演林道靜。(取材自北京晚報)

1959年，轟動一時的小說「青春之歌」決定被搬上銀幕，影片導演崔嵬選擇了從無電影表演經驗的歌劇演員謝芳。謝芳扮演的「林道靜」很快紅遍了全中國，成為無數青少年的偶像。謝芳曾表示，「青春之歌」改變了自己的人生。

談到第一次在鏡頭下演戲的感受，謝芳說自己心理素質好，從來不緊張，自信加天賦，讓她第一次演電影很順利，幾乎沒有重拍。謝芳回憶：「好多人給我寫信，一次就收到幾百封，真的很感謝影迷，現在我還常被影迷圍起來合影，文藝要為人民服務，演員是為觀眾而生的，我不會拒絕他們。」

謝芳在《早春二月》中飾演陶嵐。(取材自北京晚報)
謝芳在《早春二月》中飾演陶嵐。(取材自北京晚報)

其後，謝芳還出演了「早春二月」、「舞台姐妹」、「淚痕」、「第二次握手」、「李清照」等影視劇。1962年，謝芳和趙丹、白楊等一起，入選新中國「二十二大影星」。2016年，謝芳獲得了第33屆大眾電影百花獎終身成就獎。

中國知名電影表演藝術家謝芳於12月19日逝世，享壽89歲。圖為謝芳2016年出席...
中國知名電影表演藝術家謝芳於12月19日逝世，享壽89歲。圖為謝芳2016年出席第三屆絲綢之路國際電影節分會場啟動儀式。(新華社資料照)

報導指出，鏡頭前，謝芳單純地投入角色、享受表演；鏡頭後，她與丈夫、原中國歌劇舞劇院歌劇團團長張目的相愛、相伴和相守，更令人羨慕。

2022年12月25日，張目在北京去世，留下了相濡以沫65載的愛人。謝芳離世之後，其子沉痛道：「我媽走得很安詳，如同睡著了一樣，沒有醒過來。我有萬般的不捨，媽媽走了，我們是真的不捨！親愛的媽媽駕鶴西歸了，她是去找我父親去了！」

謝芳曾說：「如果哪天我離開了這個世界，我不會遺憾。作為一名文藝工作者，能被觀眾所認可和接受，那是最大的快樂。電影伴隨我走了一生，也可以說影響了我一生。」

謝芳離世，享壽89歲。(取材自現代快報)
謝芳離世，享壽89歲。(取材自現代快報)

歌劇 穿搭 武漢

上一則

特斯拉上海廠長來投？小米：我們的廠長也很優秀，足矣

下一則

余華英拐童案終審判死／楊妞花稱「最後一戰」後仇恨沒了

延伸閱讀

洩「黑豹3」天機 丹佐華盛頓致歉

洩「黑豹3」天機 丹佐華盛頓致歉
才被質疑當兵出勤造假 宋旻浩傳祕戀「青龍女新人」

才被質疑當兵出勤造假 宋旻浩傳祕戀「青龍女新人」
新版「超人」來了 DC執行長親揭最大挑戰：人性和脆弱

新版「超人」來了 DC執行長親揭最大挑戰：人性和脆弱
孫藝真、玄彬同場不同框 女神甜喊「老公加油」

孫藝真、玄彬同場不同框 女神甜喊「老公加油」

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
德國「英飛凌」公司表態，有意在中國晶圓廠生產晶片。（ 路透）

又一半導體大廠表態 德「英飛凌」有意在中生產車用晶片

2024-12-12 01:29

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事