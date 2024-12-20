湖北提供台青實習機會 178企事業單位提供4千餘崗位

湖北舉辦台青實習就業專場招聘會現場。（取材自兩岸犇報）

湖北省高校畢業生就業 服務暨「千崗迎台青」專場招聘活動18日在武漢 舉行，來自湖北、安徽、福建、河南 、浙江、江西等地178家企事業單位，線上線下提供實習就業崗位4572個。

中新社報導，其中，142家單位參與線下招聘，包括台資企業、國有企業、民營企業、高等院校等，崗位涵蓋教育培訓、醫療健康、智慧製造、倉儲物流、金融保險、服務、建築等行業。

此次活動現場設置就業指導區和面試輔導區，邀請職業規畫師和人力資源專家，為台青提供個性化職業諮詢與指導服務。此外，同步在網路平台開展直播帶崗和網路招聘。

據了解，黃岡師範學院擬招聘10名台灣教師，除薪資外，還提供安家費、科研獎勵、門診醫療補助等福利，綜合待遇每月約2.5萬元人民幣。該校黨委人才辦主任朱澤民表示，學校已有30名在職台灣教師，希望引進更多優秀台灣人才。

來自武漢大學、中南財經政法大學、華中科技大學等高校的台生，組團前來尋覓崗位。中南財經政法大學大三台生趙錦鋆，希望進入會計師事務所實習。「可選擇性很多，通過與招聘方深入交流，也讓我更加明確努力方向。」她說。

此次招聘會由湖北省台辦、湖北省人社廳、共青團湖北省委員會、湖北省工商聯、湖北省教育廳、湖北省國資委和武漢市台辦主辦。

湖北省於2017年啟動千崗迎台青，每年為台青提供不少於1000個實習就業崗位。