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山東籌建外貿優品庫 瞄準「免簽朋友圈」採購商

中國新聞組／綜合報導
東籌建外貿優品庫。（新華社）
東籌建外貿優品庫。（新華社）

山東省商務廳副廳長王紅18日在山東省人民政府召開的新聞發布會上表示，山東將圍繞工程機械、農業機械、輪胎汽配、綠色化工等優勢行業，建立山東外貿優品庫，精準觸達「免簽朋友圈」採購商。

大陸國家移民管理局自17日起全面放寬優化過境免簽政策。此次政策新增山東省濟南市、煙台市、威海市3個國際空港口岸。至此，山東實施過境免簽政策適用口岸增加至5個。

王紅稱，山東搶抓優化免簽政策新機遇，將邀全球採購商來魯源頭直採，降低企業市場開拓成本，提高企業接單效率。春節前，將密集組織舉辦12場國際精準採購對接活動，釋放擴大優化免簽對山東外貿企業開拓國際市場的政策紅利。　　

王紅透露，在招商引資方面，山東將深挖與世界500強以及行業領軍企業合作潛力。將進一步完善外資企業圓桌會、跨國公司懇談會等機制，擴大跨國公司朋友圈，持續優化外商投資環境，更大力度為外商投資提供便利。 　　

除商貿領域，免簽政策也讓山東入境遊市場嗅到商機。山東省文化和旅遊廳副廳長孫蕾表示，山東將針對性開發滑雪、登山、文物、高爾夫等新業態產品和特色單品，挖掘美食、美酒、非遺、書法、節會等富有煙火氣、人情味的消費熱點和創意場景，推出更多精品線路，以新型供給滿足和激發旅遊需求。

投資 移民 書法

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