我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 判決出爐

特殊高中入學考試合同投票 華人家長到場支持

博主在大理古城行乞13天 獲6800元…稱沒盡力不然更多

中國新聞組／北京19日電
男子分享自己在大理街上要錢的過程。（取材自快科技）
男子分享自己在大理街上要錢的過程。（取材自快科技）

旅遊博主「但行萬里路」近日發視頻稱自己上街要錢，13天一共要了6800元（人民幣，下同，約931.7美元），把整個大理古城要了個遍。他的分享震驚了許多打工人，讓許多「牛馬」自嘆不如。

來源：YouTube

晨視頻報導，「但行萬里路」在視頻中詳細介紹了他這幾天的花錢之處，表示自己前兩天配了一付眼鏡，買了一個二手蘋果手機SE3，花費1560元，還花800多購買了索尼LCD屏幕的二手手機，加上其他費用，目前還剩3000多元，剩下的錢將為自己100天攢3萬買二手轎車的計畫做準備。

男子認為自己能要到1萬元人民幣。（取材自快科技）
男子認為自己能要到1萬元人民幣。（取材自快科技）

有網友在評論區質疑「13天要到了6800」，當事人回復：「還沒盡力，盡全力，可以1萬以上。」

有網友表示：「你要錢要這麼多，顯得一天起早貪黑上班的我更命苦了」、「真好，比我的工作穩定多了，還是越老越吃香」、「13天你要到了6800，你這樣讓我當了30天牛馬，只拿到4000元的很沒面子啊」。

還有當地店主稱自己遇到男子來店裡要錢，但並不認為對方需要自己的幫助，於是拒絕了。博主回應：「這是你的自由權，祝你生意興隆。」

索尼

上一則

炫富網紅「柏公子」逃稅749萬 網驚：才292萬粉絲就賺翻

下一則

「寧可痛苦 不要麻木」22年前向央視求救的農婦變怎樣？

延伸閱讀

造假、不當言論、帶貨質量差…5大網紅光速掉粉

造假、不當言論、帶貨質量差…5大網紅光速掉粉
吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多

吃1天地瓜減重實測 曝真實數字 但2種人別吃太多
教清理犯罪現場？清骨渣、洗血漬「科普」影片遭下架

教清理犯罪現場？清骨渣、洗血漬「科普」影片遭下架
月來第2起…博主擅闖四川冰海子遇難 「全身都紫了」

月來第2起…博主擅闖四川冰海子遇難 「全身都紫了」

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元
愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩