博主在大理古城行乞13天 獲6800元…稱沒盡力不然更多

男子分享自己在大理街上要錢的過程。（取材自快科技）

旅遊博主「但行萬里路」近日發視頻稱自己上街要錢，13天一共要了6800元（人民幣，下同，約931.7美元），把整個大理古城要了個遍。他的分享震驚了許多打工人，讓許多「牛馬」自嘆不如。

來源：YouTube

晨視頻報導，「但行萬里路」在視頻中詳細介紹了他這幾天的花錢之處，表示自己前兩天配了一付眼鏡，買了一個二手蘋果手機SE3，花費1560元，還花800多購買了索尼 LCD屏幕的二手手機，加上其他費用，目前還剩3000多元，剩下的錢將為自己100天攢3萬買二手轎車的計畫做準備。

男子認為自己能要到1萬元人民幣。（取材自快科技）

有網友在評論區質疑「13天要到了6800」，當事人回復：「還沒盡力，盡全力，可以1萬以上。」

有網友表示：「你要錢要這麼多，顯得一天起早貪黑上班的我更命苦了」、「真好，比我的工作穩定多了，還是越老越吃香」、「13天你要到了6800，你這樣讓我當了30天牛馬，只拿到4000元的很沒面子啊」。

還有當地店主稱自己遇到男子來店裡要錢，但並不認為對方需要自己的幫助，於是拒絕了。博主回應：「這是你的自由權，祝你生意興隆。」