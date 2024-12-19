炫富網紅「柏公子」逃稅749萬 網驚：才292萬粉絲就賺翻

網路主播王子柏三年偷稅749萬人民幣，被罰款1330萬人民幣。(取材自紅星新聞)

以炫富聞名的網紅「柏公子」被上海稅務局查到隱匿收入，以陰陽合同在三年間偷稅749萬（人民幣，下同，約102.6萬美元）。消息一出令網民驚訝，因為柏公子只有292萬粉絲，紛紛質疑「什麽粉絲讓他掙得盆滿缽滿」。上海稅務局對柏公子追繳、處罰共計1330萬元，他表示今後將以此為戒。

來源：YouTube

紅星新聞報導，2024年5月，國家稅務總局上海市稅務局第三稽查局分析線索發現，作為擁有292萬粉絲量的網路主播，王子柏（網名：柏公子）直播帶貨銷售量很可觀，但其申報收入卻與銷量嚴重不匹配。

經查，王子柏2021年至2023年期間直播帶貨，並在個人帳號發布商品宣傳推廣視頻，以此收取帶貨佣金，通過近親屬個人帳戶收款等方式隱匿收入，未依法申報納稅，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計749萬元。

根據平台提供的數據顯示，2021年至2023年王子柏在該直播平台帶貨獲取了1744.2萬元推廣服務費收入。同時，用於接收推廣服務收入的銀行帳戶自2022年5月由其本人銀行帳戶更換成了杭州某有限公司（以下簡稱杭州公司）的銀行帳戶。

經進一步核查發現，該杭州公司法定代表人正是王子柏的母親，而投資 人和實控人則是他的姊姊。面對檢查人員的詢問和查證，王子柏承認因直播平台佣金提現政策改變，其將綁定帳戶變更為杭州公司的帳戶，進行提現以逃避繳納稅款。

而其母親個人帳戶裡的大額資金，則是近幾年來他與部分合作商家簽訂「陰陽合同」，將在直播平台帶貨的佣金，一小部分走平台正常結算流程，剩下的大額則由其母親個人銀行帳號線下收取，借此達到逃避直播平台抽成，隱匿收入、逃避繳納稅款的目的。

國家稅務總局上海市稅務局第三稽查局依據相關法律法規，對王子柏追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計1330萬元。目前，王子柏已按規定繳清稅費款、滯納金及罰款。王子柏表示，今後將以此為戒，在業務開展中將合規經營、依法誠信納稅放在第一位。

對此，網友留言「293w粉絲3年時間就能偷稅700多萬？那得賺多少」、「什麽粉絲給他掙的盆滿缽滿啊」、「直播帶貨是真賺錢，王子柏都這麽有錢，可想而知李佳琦是何等的賺錢」。