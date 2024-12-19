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妻帶球嫁 夫18年後提告被懟「兩人沒性行為 心裡沒數？」

中國新聞組／北京19日電
古先生的親子鑑定書。(取材自新聞晨報)
古先生的親子鑑定書。(取材自新聞晨報)

東莞務工的湖北人古先生結婚18年後，發現大女兒不是自己親生的，一氣之下將妻子黎女士告上法庭，要求離婚並賠償23萬人民幣損失。經過調解，黎女士補償5萬元給古先生。但是黎女士覺得委屈，明明婚前男方就知道她已懷孕，且雙方並沒有發生性行為，多年後再以此反咬，她痛批男方「沒有良心」。

新聞晨報報導，2006年2月春節期間，在東莞務工的古先生回到老家湖北通城縣，經熟人介紹和黎女士相親，因為第一印象不錯，雙方感情發展迅速，不到一個月黎女士突然告訴古先生自己懷孕了，這讓古先生非常驚喜。

在東莞的古先生立即返回湖北通城，並在2006年3月和黎女士領了結婚證。婚後，黎女士留在娘家待產，僅七個月後，古先生和他的家人就接到黎女士的消息說生了個女兒。八年後，古先生的第二個女兒也出生了。

今年8月，古先生委託妹妹悄悄為兩個女兒做了親子鑑定，結果得知18歲的大女兒不是親生的。震驚過後，古先生憤然將妻子黎女士告上法庭，要求離婚並賠償23萬元損失。

報導指出，經過湖北省通城縣人民法院調解，雙方最終達成小女兒歸古先生撫養，而黎女士自願補償五萬元給古先生的調解協議。

黎女士不滿的表示，她跟古先生領證的時候，她已經告知自己懷孕了，黎女士說：「我跟他是沒有發生關係的，他心裡面沒數嗎？」

古先生則回應，自己不知道她懷了別人的孩子，如果知道他是絕對不要的，誰會干那種傻事嘛。

對此，不少網友疑惑，既然在沒有發生關係的情況下得知女方懷孕，為何還要結婚？有人留言質疑古先生裝老實人，「是圖女方美貌還是自己經濟條件差娶不起老婆」、「婚前就知道孩子不是自己的，十八年了才控告」、「當時不介意，現在才反侮」。

黎女士稱，無論對錯，自己和古先生的事情已經告一段落，她想重新開始生活。古先生則表示，他還是會承擔起父親的角色。

古先生說，不知道妻子懷了別人的孩子。(取材自新聞晨報)
古先生說，不知道妻子懷了別人的孩子。(取材自新聞晨報)

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