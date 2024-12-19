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跨境電商出口 浙江拚3年倍增 將打造國際樞紐省

中國新聞組／北京19日電
浙江力爭未來三年跨境電商出口倍增。圖為在浙江金華市金義綜保區京東倉內，工作人員把進口商品分揀、打包。 （新華社）
浙江力爭未來三年跨境電商出口倍增。圖為在浙江金華市金義綜保區京東倉內，工作人員把進口商品分揀、打包。 （新華社）

12月17日，浙江省政府新聞辦在杭州舉行建設高能級開放強省記者會。據記者會消息，浙江已明確提出打造高能級跨境電商國際樞紐省，力爭到2027年實現跨境電商出口規模較2024年翻一番（倍增），到2030年時跨境電商出口規模較2027年再倍增。

中新社報導，浙江是中國發展跨境電商的前沿省份。中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區是中國首個跨境電子商務綜合試驗區。今年前三季，該省跨境電商出口額達2581.4億元人民幣(約353億美元)，規模創歷史同期新高，同比增長23.9%。「這充分說明新業態對浙江外貿高質量發展具有重要的驅動力」，杭州海關副關長孫向陽表示。

為持續培育外貿新業態、壯大外貿新動能，浙江將通過五大行動，打造高能級跨境電商國際樞紐省。

在基礎設施提能行動方面，浙江提出大力發展航空物流，持續拓展海運快線業務，積極發展「中歐班列+跨境電商」。浙江省交通運輸廳黨組副書記、副廳長邵宏介紹，該省將推動金華鐵路樞紐擴容改造，創新經營模式，增加運行線路，爭取常態化開行全程時刻表班列，加大「中歐班列+跨境電商」的融合力度。

聚焦服務保障提升行動，浙江將著力推動通關、監管和金融服務便利化，營造有利於跨境電商高質量發展的良好環境。下一步，該省將取消跨境電商出口海外倉企業備案。

該省還將開展平台提質增效行動，深化與各大平台企業戰略合作，發展「直播+平台+跨境電商」融合模式。浙江省商務廳黨組書記、廳長韓傑介紹，2025年浙江將在已有的首批20家浙江省跨境電商直播園區（基地）試點基礎上進一步開展培育工作。

在主體引育壯大行動方面，該省將重點支持更多企業開展跨境電商業務，培育跨境電商龍頭企業；在生態體系賦能行動方面，其提出建設用好跨境電商綜合服務平台，持續完善「引、育、留」人才政策體系。

此外，日前在浙江杭州舉行的第七屆世界浙商大會上，共招引項目224個，總投資額達3857億元，為歷屆之最。這次簽約項目涵蓋高端裝備、綠色石化、智能物聯、跨境電商、生物醫藥、新能源汽車及零部件、新材料等重點產業，創新特色明顯。其中，民營企業參與重大基礎設施建設項目頗具亮點。

據悉，世界浙商大會是浙江規模最大、規格最高、影響最廣的浙商盛會。目前有600多萬浙商在中國各地經商辦企業，有200多萬浙商在全球各個國家和地區投資創業。民營經濟是浙江經濟的堅實支撐。

電商 投資

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