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年度最佳PS5遊戲 「黑神話：悟空」再輸「宇宙機器人」

中國新聞組／北京19日電
玩家票選，「黑神話：悟空」又輸「宇宙機器人」，讓大批中國粉絲跳腳。（取材自微博）
玩家票選，「黑神話：悟空」又輸「宇宙機器人」，讓大批中國粉絲跳腳。（取材自微博）

由玩家票選的2024年度PlayStation遊戲獎18日公布，「宇宙機器人」獲得年度最佳PS5遊戲，「使命召喚：黑色行動6」獲得年度最佳PS4遊戲，中國國產遊戲「黑神話：悟空」再度嚐敗仗，只獲得最佳圖形展示獎。

快科技報導，在這次評選中，「宇宙機器人」獲得多個獎項，包括最佳藝術指導獎、最佳音頻設計、最佳手柄應用、最佳輔助功能、最佳PS5遊戲，其開發團隊獲得年度工作室獎項。

此外，「黑神話：悟空」獲得最佳圖形展示獎、「寂靜嶺2重製版」獲得最佳故事獎、「最終幻想7：重生」獲得最佳配樂獎、「艾爾登法環：黃金樹之影」獲得最佳擴展獎。

值得注意的是，「黑神話：悟空」在上周的TGA年度遊戲爭奪中就輸給了「宇宙機器人」，本周又上演了同樣的戰況。

其實這個情況也在玩家預料之中了，畢竟作為索尼自家遊戲，「宇宙機器人」飽受抄襲爭議的情況下，還能勝過「黑神話：悟空」、「最終幻想7：重生」、「艾爾登法環：黃金樹之影」等大作，拿下自家大獎自然是毫無爭議。

但從國內外玩家的反饋來看，幾乎所有人都在嘲諷「宇宙機器人」，而且其銷量只有150萬份，遠遠落後於今年的其他幾款大作。

對此，網友紛紛留言，「宇宙機器人銷量還不及黑神話的零頭，哪裡輸了？」、「讓外國人評選咱們，哪有公平可言，我們可以搞個自已的獎」、「這不肯定的嗎，sony的獎，不給自家孩子，難道給外人嗎」、「只要不是中國的，貪吃蛇也是年度最佳遊戲」、「索尼自己又當裁判員又當運動員，它自己給自己頒個宇宙獎都可以」。

索尼

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