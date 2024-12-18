「如何讓女性老實生孩子」 人民大學教授提問…全網怒

中國人民大學教授王憲舉問哈薩克官員如何讓女大學生老老實實生孩子，引發輿論撻伐。（取材自微博）

中國人民大學教授王憲舉日前在一名哈薩克 官員赴該校演講時，公開提問為何哈薩克女大學生畢業後能「老老實實，服服貼貼地生孩子」，引發眾多網友抨擊，紛紛指他與中國現實脫節及視女性為生育機器，這一內容如今已被校方刪除。

綜合中國媒體報導及網路訊息，哈薩克國務顧問卡林（Erlan Karin）11月22日前往北京中國人民大學，以「哈薩克的改革和中哈永久全面戰略夥伴關係」為題發表演講，並由該校重陽金融研究院院長王文主持。

演講後，曾任中國駐白俄羅斯 大使館參贊，時任中國人民大學─聖彼得堡國立大學俄羅斯研究中心副主任的王憲舉提問說，他訪問哈薩克時，驚訝地發現哈薩克的小孩很多，街上、公共場所、商店到處都是小孩，家長懷裡面抱一個，手裡拉著一個，兩三個在後面跟著，或用推車推著，哈國政府採取非常高效的方式鼓勵生育。

王憲舉說，現在中國的女同志是不願意結婚，不要小孩，家長也好，領導也好，「動員她，勸她，她不聽」。所以他好奇哈薩克是如何做到這一點的？在政策上、措施上、優惠待遇等方面怎麼做的。

王憲舉接著說，他甚至聽說，哈薩克「女大學生畢業以後就生孩子，一個一個地生」，她們怎麼能夠「這麼相信你們的話，老老實實的，服服貼貼的就這麼生孩子，早生、多生」？

卡林則回答，自己有6個孩子，但他和哈薩克不會強迫婦女生孩子，不會替她們做選擇，哈國婦女非常積極地參與社會各方面議題，也參與政治。哈薩克並在2022年通過了涉及兒童安全和婦女權益的法律，形成了新的保護婦女權益機制。

他並表示，哈薩克的石油 、天然氣收入都會匯入國家基金，每個新生兒都會從基金中得到分紅，將來用於解決住房和教育問題，透過國家和家長共同參與，形成一種新的社會習慣。

中國人民大學重陽金融研究院11月29日發布卡林這場演講及問答的全文，其中問答部分並以「當這位高官說有6個孩子時，現場都會心大笑」為題發布。但發布後，連日來引發不少中國網友，特別是女性網友的批評。

有網友直指，提這種問題，說明提問人與中國社會現實嚴重脫節，年輕人不想結婚不想生的原因「他都不知道嗎？」；有人則說，這個問題充滿封建味道且物化女性；也有人質疑，女大學生是「生育機器」嗎？要「老老實實、服服貼貼生孩子？」；有人則直指，中國的社會資源都被高官和這種學者占據了，年輕人當然不願生孩子。

還有人表示，卡林回答哈薩克尊重婦女權利、財富歸於人民、解決住房和教育問題，才是人家敢生的原因；也有網友認為，哈薩克生育率高和宗教與傳統習俗有關，不見得和卡林說的有關；但有人則回應，中國原本也有「多子多孫多福氣」的傳統。

胡錫進就此事發表看法 。（取材自微博）

針對網路上的撻伐，環球時報前總編輯胡錫進緩頰，強調人大重陽研究院作為智庫這幾年很活躍，在國際舞台上能見度非常高，有效傳播了中國學界的態度和聲音，「我們應當支持這樣有為的智庫。督促它改進，也是要讓它愈做愈好。」

由於引來眾多負評，中國人民大學重陽金融研究院已經悄悄刪除這場演講的全文及問答。