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秦兵馬俑考古 再發現罕見軍事將領「軍吏俑」

記者黃雅慧／綜合報導
中國考古人員近日在秦兵馬俑二號坑進行考古工作，發現一尊罕見的高級軍吏俑。(央視截圖)
中國考古人員近日在秦兵馬俑二號坑進行考古工作，發現一尊罕見的高級軍吏俑。(央視截圖)

中國考古人員近日在秦兵馬俑二號坑發現一尊罕見的高級軍吏俑。這是二號坑自1994年正式發掘以來出土的第一件高級軍吏俑，專家推測很可能是該軍事單元最高軍事指揮長官。

來源：YouTube

綜合中新社、央視新聞報導，秦始皇帝陵博物院表示，中國考古人員在11月對秦兵馬俑二號坑考古發掘中，發現一尊殘破的軍吏俑，並對它進行了提取。其周圍還發現兩尊軍吏俑、五尊鎧甲武士俑。目前，工作人員正在秦兵馬俑二號坑實驗艙對這尊新發掘的高級軍吏俑進行深度清理和初步拼接。

高級軍吏俑也被稱為「將軍俑」，一般頭戴鶡冠、身披鎧甲、雙手相握、置於腹前，鎧甲周邊、雙肩及前後胸部有精美的花紋圖案和彩帶花結。專家表示，此次發掘對研究秦代的軍事組織和軍事制度具有重要意義。目前，秦兵馬俑發現高級軍吏俑僅10尊。

秦俑二號坑考古項目負責人朱思紅表示，按高級軍吏俑出土的位置推斷它很可能就是這個單元的最高軍事指揮長官。

秦兵馬俑二號坑平面呈曲尺形，面積約6000平方米。第一次正式發掘從1994年開始，1998年完成第一階段的考古發掘工作。第二次正式發掘從2015年開始，截至目前，二號坑已發現騎兵方陣、弩兵方陣、戰車方陣，還有混合方陣。

高級軍吏俑也被稱為「將軍俑」，一般頭戴鷖冠、身披鎧甲、雙手相握、置於腹前，鎧甲周...
高級軍吏俑也被稱為「將軍俑」，一般頭戴鷖冠、身披鎧甲、雙手相握、置於腹前，鎧甲周邊、雙肩及前後胸部，有精美的花紋圖案和彩帶花結。（取材自自微博）

秦兵馬俑考古發掘至今年逢50周年。半個世紀以來，考古人員相繼發現了秦兵馬俑一、二、三號坑，總面積超過2萬平方米，發掘出土兵馬俑2000多件，以及銅車馬、石甲胄、百戲俑等重要文物，明確了秦陵的主要遺存，為秦陵的全面保護和系統展示提供了科學依據。

兵馬俑坑是秦始皇陵的陪葬坑，位於秦始皇陵東側1500米處。至2021年已發現三座，坐西向東呈品字形排列。其中，兵馬俑是以現實生活為題材而塑造的，藝術手法細膩、明快，手勢、臉部表情神態各異，具有鮮明的個性和強烈的時代特徵，顯示出泥塑藝術的頂峰。秦俑坑也被譽為世界第八個奇蹟。

高級軍吏俑也被稱為「將軍俑」，一般頭戴鷖冠、身披鎧甲、雙手相握、置於腹前，鎧甲周...
高級軍吏俑也被稱為「將軍俑」，一般頭戴鷖冠、身披鎧甲、雙手相握、置於腹前，鎧甲周邊、雙肩及前後胸部，有精美的花紋圖案和彩帶花結。（取材自自微博）

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