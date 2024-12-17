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江蘇男花2.69萬報押題班 「押題率百分百」 竟全沒中

中國新聞組／北京17日電
機構以低價課程吸引消費者，最終透過微信或直播推銷高價課程。（央視新聞截圖）
機構以低價課程吸引消費者，最終透過微信或直播推銷高價課程。（央視新聞截圖）

網路知識付費行業興起，卻也出現層出不窮的亂象，有人為了考試買了宣稱押題率百分百、考不過可全額退費的課程，實際進考場卻一題未出，更還遭遇退費困難。有人花1.9元（人民幣，下同，約0.26美元）上聲音訓練課，最後老師都在宣傳1.48萬元的高價課程，種種亂象讓享受學習反而成了件堵心的事。

央視新聞報導，江蘇淮安的丁先生是名建築工程從業者，為了考一級建造師的資格，他在網路花了2.69萬元報名嗨學網的課程，對方宣稱押題率百分百，考試不過的話還可以全額退費。沒想到丁先生進了考場後傻了眼，因為占了總分80%左右的案例分析題，沒有一題押中。

沒通過考試的丁先生聯繫客服要求退款，卻被告知，不能退費，只能續課，並表示與丁先生簽訂包過協議的是西安和成都的公司，與北京總部並無關聯。隨即，丁先生又聯繫了成都和西安兩地的12345市長熱線進行投訴，嗨學網公司以按合同約定不滿足退費條件為由，拒絕丁先生的訴求。最後經過協調，西安公司才承諾60個工作日內，可退款。

調查發現，某平台多個直播間都在推銷「5天聲音訓練營」的課程，該課程特惠價為1.9元，強調學習該課程可從事有聲書配音、婚禮主持、平台簽約主播等職業。但第一天時長達一小時的培訓課程中，實際有關聲音技能教學內容不到半小時，其他時間直播老師主要是在展示自己的聲音，聲稱「聲音行業發展前景好，入行門檻低，可以輕鬆變現賺錢」。

直到直播課程第五天，主播老師開始宣傳1.48萬元的「聲音變現實戰班」課程，聲稱現在報名只需要8800元。浙江省消保委消費調查監督部副主任陳夢表示，直播間不斷彈出「學位僅剩兩個」、「學位告急」這樣的字眼來營造緊張氣氛，消費者在這種氣氛下就很容易衝動購買。

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