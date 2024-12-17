我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封口費案申請撤銷定罪 紐約法官裁定：不享豁免權

不論川普喜不喜歡 華爾街預測美元明年仍會繼續漲勢

湖南大學生買二手包 竟發現日軍731部隊新罪證

中國新聞組／北京17日電
夾包內的紙張是大賚縣流行病學調查報告的殘件。（取材自國防時報排頭兵微信公眾號）
夾包內的紙張是大賚縣流行病學調查報告的殘件。（取材自國防時報排頭兵微信公眾號）

近日，「大學生買包發現731部隊調查殘件」衝上熱搜。湖南衡陽南華大學的米青東同學日前收到侵華日軍第731部隊罪證陳列館頒發的捐贈證書，感謝他捐贈的「關於大賚縣流行病學調查報告殘件」。米青東表示，這件事讓他很有感觸，「歷史離我們其實並不遙遠，以後如果再碰到類似的老物件，會更加謹慎對待。」

北京青年報報導，米青東是南華大學公共衛生學院2022級衛生檢驗與檢疫專業的學生，平時就喜歡收集一些老物件。11月的時候，他在一個二手網站上發現一個灰纈藍布夾包，他非常喜歡夾包裡面的藍布，加上這個包外形不錯，也挺完整，最終，他花了人民幣50多元（約6.9美元）買下這個包。

收到包之後，他發現包上有一頁紙裂開了，可以看到裡面有日語，然後他就把包上的二層紙也揭開了，發現紙張上寫著「泰安鎮」、「克山病」等字樣及日語片假名。因為在學校學了流行病學研究方法，他當時認為這可能是一份日本在東北地區流行病學調查報告。

因為不懂日語，他先是把內容發到了網上想求助網友，然後他又找了懂日語的同學讓對方看看是什麼意思，對方告訴他這些內容可能涉及細菌學和地方疾病，其中提及的「大賚縣」為黑龍江省原轄縣，731部隊曾在此地實施細菌戰。

考慮到包上的紙片太脆，非常容易損壞，加上懷疑這些內容可能與侵華日軍731部隊有關，他於是聯繫了侵華日軍第731部隊罪證陳列館工作人員，希望能交給文保單位來整理研究。

另據新華社報導，陳列館工作人員在收到捐贈材料後進行專業鑒定，確認該材料為關於大賚縣流行病學調查報告的殘件，雖然材料並沒有直接記載侵華日軍暴行，但並不排除該材料與日軍進行的細菌戰有關，而且侵華日軍實施細菌戰時對外報導也是經常說是普通的流行病調查。

對於此事，侵華日軍第731部隊罪證陳列館工作人員高玉寶表示，米青東捐的這個物品不全，應該是當年有人將這部分內容裁剪了，然後作為內襯粘貼到包上。這個殘件裡面提及到許多流行病研究調查，跟細菌戰相似。

高玉寶表示，這個殘片看不出太多東西，僅可作為研究侵華日軍細菌戰的輔助材料。

米青東購買的灰纈藍布夾包。（取材自國防時報排頭兵微信公眾號）
米青東購買的灰纈藍布夾包。（取材自國防時報排頭兵微信公眾號）

日本

上一則

成都一中學設「學霸用餐區」引議 學校致歉並取消

下一則

上海和平飯店298元套餐 只1杯水、1塊麵包 網喊「太貴」

延伸閱讀

烏克蘭稱200名北韓俄羅斯聯軍陣亡 涉友軍誤擊

烏克蘭稱200名北韓俄羅斯聯軍陣亡 涉友軍誤擊
馬英九率團參訪前 中國開放侵華日軍731部隊本部舊址

馬英九率團參訪前 中國開放侵華日軍731部隊本部舊址
湖南賣菜翁凌晨占位 碼好菜回車內燒炭取暖 幾個手指燒沒了

湖南賣菜翁凌晨占位 碼好菜回車內燒炭取暖 幾個手指燒沒了
與董軍露面有關？ 習近平視察部隊強調「要絕對忠誠」

與董軍露面有關？ 習近平視察部隊強調「要絕對忠誠」

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸
威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷