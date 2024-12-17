湖南大學生買二手包 竟發現日軍731部隊新罪證

夾包內的紙張是大賚縣流行病學調查報告的殘件。（取材自國防時報排頭兵微信公眾號）

近日，「大學生買包發現731部隊調查殘件」衝上熱搜。湖南衡陽南華大學的米青東同學日前收到侵華日軍第731部隊罪證陳列館頒發的捐贈證書，感謝他捐贈的「關於大賚縣流行病學調查報告殘件」。米青東表示，這件事讓他很有感觸，「歷史離我們其實並不遙遠，以後如果再碰到類似的老物件，會更加謹慎對待。」

北京青年報報導，米青東是南華大學公共衛生學院2022級衛生檢驗與檢疫專業的學生，平時就喜歡收集一些老物件。11月的時候，他在一個二手網站上發現一個灰纈藍布夾包，他非常喜歡夾包裡面的藍布，加上這個包外形不錯，也挺完整，最終，他花了人民幣50多元（約6.9美元）買下這個包。

收到包之後，他發現包上有一頁紙裂開了，可以看到裡面有日語，然後他就把包上的二層紙也揭開了，發現紙張上寫著「泰安鎮」、「克山病」等字樣及日語片假名。因為在學校學了流行病學研究方法，他當時認為這可能是一份日本 在東北地區流行病學調查報告。

因為不懂日語，他先是把內容發到了網上想求助網友，然後他又找了懂日語的同學讓對方看看是什麼意思，對方告訴他這些內容可能涉及細菌學和地方疾病，其中提及的「大賚縣」為黑龍江省原轄縣，731部隊曾在此地實施細菌戰。

考慮到包上的紙片太脆，非常容易損壞，加上懷疑這些內容可能與侵華日軍731部隊有關，他於是聯繫了侵華日軍第731部隊罪證陳列館工作人員，希望能交給文保單位來整理研究。

另據新華社報導，陳列館工作人員在收到捐贈材料後進行專業鑒定，確認該材料為關於大賚縣流行病學調查報告的殘件，雖然材料並沒有直接記載侵華日軍暴行，但並不排除該材料與日軍進行的細菌戰有關，而且侵華日軍實施細菌戰時對外報導也是經常說是普通的流行病調查。

對於此事，侵華日軍第731部隊罪證陳列館工作人員高玉寶表示，米青東捐的這個物品不全，應該是當年有人將這部分內容裁剪了，然後作為內襯粘貼到包上。這個殘件裡面提及到許多流行病研究調查，跟細菌戰相似。