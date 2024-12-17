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上海和平飯店298元套餐 只1杯水、1塊麵包 網喊「太貴」

中國新聞組／綜合報導
上海和平飯店。（取材自極目新聞）
上海和平飯店。（取材自極目新聞）

近日，有網友發視頻吐槽上海和平飯店在某團購平台上線的298元（人民幣，下同，約41美元）團購套餐，「#上海和平飯店298元套餐遭吐槽#」因此衝上熱搜。據長江雲新聞，該網友稱，套餐內容只有一杯水、一塊麵包，還不讓在現場食用，得打包帶走。網友吐槽稱：「花錢找自卑來了」。

據報導，該套餐實際價格為298.01元，折後298元。內容包含參觀介紹和平飯店博物館、大廳、餐廳等公共區域，價值0.01元；還可以在兩個價值298元的項目裡任選一個：1.爵士樂之旅：一杯雞尾酒和爵士樂欣賞；2.美食休閒之旅：一塊蛋糕和一杯咖啡打包帶走。購買介面顯示，已有50多人購買了該套餐。

不少網友評論稱：「吃什麽不好，我去受這罪」。也有人表示：「我都不敢進，知道肯定貴」。但也有人認為「這不還有其他服務嗎？」、「套餐內容是以參觀和平飯店博物館為主，網友說法是在博眼球」。

另據長城網報導，和平飯店方已經關注到了這個消息，工作人員稱正在調查相關事宜，「需要確定該發帖人是否進來消費過，具體消息得等調查完後才能給大家一個比較好的回覆。」

工作人員補充，若選擇套餐中的雞尾酒，還可在爵士酒吧內聽一小時爵士樂；若選擇咖啡加蛋糕，則是在維克多餐廳，需要打包帶走，但咖啡和蛋糕都是在均價90元以上的，總價180元以上。另外，若單獨購買導覽票，價格為268元一位，「套餐僅在此基礎上增加30元。也從未僅提供麵包和水，維克多餐廳沒有售賣純水，賣的是檸檬水。」

對相關事件，南國早報發表評論稱，上海和平飯店此次推出的298元團購套餐，從內容看確實難以匹配其價格，即便有品牌附加價值，這樣的產品設計也顯得誠意不足。

評論表示，飯店在策畫此類活動時，應更精準地把握消費者心理與市場需求，注重產品的實際價值呈現，重視消費者權益與體驗，避免短視的逐利，避免因定價與內容的失衡引發負面輿論，否則將對品牌形象造成不良影響。

據公開資料顯示，和平飯店位於上海市南京東路，距今已有百餘年歷史，是上海的城市名片之一。2007年，和平飯店停業修繕，耗資約5億元。三年後，和平飯店重新開張。

今年年初，改編自金宇澄同名小說的電視連續劇「繁花」熱播。趁著劇集大熱，上海和平飯店曾乘勢推出了「繁花」套餐，雙人價格1460元，下午茶套餐價格為599元/人、999元/雙人，另外額外收取16.6%的服務費，當時掀起一股預訂熱。

上海和平飯店推出298元的團購套餐。（取材自微博）
上海和平飯店推出298元的團購套餐。（取材自微博）

爵士樂 咖啡 博物館

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