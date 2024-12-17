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河北滄州一條街招牌全「黑底白字」網：殯葬一條街？

中國新聞組／綜合報導
滄州一街道黑底白字招牌被吐槽。（取材自極目新聞／網路截圖）
滄州一街道黑底白字招牌被吐槽。（取材自極目新聞／網路截圖）

河北滄州市新華區滄州站附近一條街道，因為店鋪統一安裝「黑底白字」招牌，被吐槽像喪事使用配色引熱議。網友發布視頻吐槽「黑底白字」招牌後，引發關注，數萬人點讚評論。極目新聞報導，招牌日前已連夜拆除，目前當地正準備安裝新招牌，顏色開放商戶選擇。

據網友發布的視頻，滄州站附近新華東路輔路這一條街統一安裝招牌，黑底白字看著嚇人。有網友說，「哪個人才設計的、喪事才會黑底白字」，也有人留言稱「弄成了殯葬用品一條街」。

附近居民張先生表示，黑底白字店招被網上吐槽後，當地連夜進行了拆除，「我還是覺得五顏六色的招牌好看，統一成黑底白字看著不大行。」張先生稱，不清楚黑底白字招牌的安裝時間，「原來這條街店鋪的招牌是五顏六色的，就是大小不一，現在大小統一了，顏色又不好看了。」

「牌子是黑色的，周邊圍了一圈白的，再加上白字，看著滲人。」有商戶稱，被吐槽的黑底白字招牌安裝已經有一個多月了。日前他在屋內睡覺，聽到外面有工程車的動靜，出門一看，就發現店鋪招牌被拆完了，也不清楚是哪個部門拆的。

「有幹活的過來問我們換什麽顏色，有紅色、藍色、綠色可以選，我選的紅色，現在正在安裝。」這名商戶介紹，黑底白字招牌被拆除後，現在有工作人員上門詢問換什麽顏色，有三種顏色可供商家選擇。

這條街另一名商戶表示，沒有聽說需要收費，已經有商戶在安裝新照片，有工作人員會上門詢問商戶要換什麽顏色，「沒有人找我們收錢，目前我還沒有選顏色。」

據報導，極目新聞以商戶身分致電滄州市新華區建北街道辦事處，諮詢黑底白字招牌相關情況，接線的工作人員回應稱，街道辦目前正在進一步規畫當中，「不清楚原來的招牌是誰設計的，但現在招牌正在統一規畫。」

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