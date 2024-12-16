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中國網路湧現一批「中東王妃」 近日突火速刪號退網

記者黃雅慧／即時報導
中國網路亂象多，繼「聯合國名媛」後，近期又出現一批「中東王妃」。（圖／截自影片）
中國網路亂象多，繼「聯合國名媛」後，近期又出現一批「中東王妃」。（圖／截自影片）

中國短影音平台近期湧現一批「中東王妃」網紅，影片中女網紅手挽中東長相的外國男性，穿金戴銀告訴網友「老公有顏有錢有權」，積極打造「富可敵國」的人設，然其真正目的其實是直播帶貨。由於太具爭議性，各平台已開始著手整頓，讓「王妃們」火速刪除帳號。

「你們都知道，我老公是迪拜（杜拜）的小王子，我懷上了他的骨肉」、「姊妹們你們也知道我老公，他是阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）那邊的小王子，有權有錢，而我已懷孕4個多月了…」，這些女子清一色穿著中東傳統華麗服飾，坐在名車內，身邊則有一名外籍「老公」悉心呵護，而且多已「懷有身孕」。

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，這些女子說，她們要隨老公返回中東，因此家裡的「法國香水」、「英國洗衣精」，還有大批包包、衣服、鞋子，都帶不走，所以拿出來「大拍賣」。但這些「法國香水」、「英國洗衣精」，都人民幣數十元以內的廉價品，若有網友質疑這些「王妃」，就會立刻被踢出直播間。

但這種粗糙的網購騙局最終還是遭踢爆。報導指出，這些「中東小王子」其實都是臨時演員，由於「王妃們」的行銷手段實在太離譜，許多網絡平台已著手整頓，「王妃們」面對輿論壓力，近日突集體刪除帳號，紛紛落跑。

中國短視頻平台近期湧現一批「中東王妃」網紅，視頻中女網紅手挽中東長相的外國男性，...
中國短視頻平台近期湧現一批「中東王妃」網紅，視頻中女網紅手挽中東長相的外國男性，並說「老公有顏有錢有權」，但目的是為了帶貨。（圖／取自荔枝新聞）

江蘇廣電總台旗下新媒體《荔枝新聞》評論稱，雖然有些視頻在下方附上了「虛構演繹，僅供娛樂」的聲明，但並不代表可以免責。利用虛假人設身分進行商業帶貨牟利，已然涉嫌虛假宣傳。而「王妃」們之所以鍾愛帶貨幾塊錢的產品，原因之一便是，粉絲就算買到假貨，也只能自認倒霉，因為退貨的錢可能還抵不上運費。如此「積少成多」，「王妃」們收入可觀，但消費者難維權。

事實上，中國網紅為了帶貨各出奇招，之前有在醫院病床拍照的「病媛」，在戶外釣魚打卡凹造型的「魚媛」，拼團五星級酒店下午茶的「拼單媛」，日前還赴聯合國開會的「聯媛」等等， 雖然都遭遇揭穿與下架，對因為流量還在，所以還是持續有各種光怪陸離的網紅人設出現。有輿論指向平台演算法，認為應對平台行強監管。

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