河北村民用柴火灶 燃氣公司1個理由貼上封條 網友怒了

河北邢台市新河縣一村民家中的柴火灶被燃氣公司貼上了封條。（取材自北京青年報）

河北邢台市新河縣一村民家中的柴火灶日前被燃氣公司貼上了封條，引發關注。涉事燃氣公司回應稱，因該用戶家中同一房間內有燃氣灶和柴火灶，存在安全隱患，故依法貼封條要求用戶整改。不過這種做法引來大批網民批評「燃氣公司有權力執法？」、「有安全隱患直接停氣就好，還貼封條不讓吃飯了嗎？」質疑燃氣公司藉此逼村民使用天然氣 拚業績，該公司否認。

影音來源：YouTube

綜合北青網、瀟湘晨報報導，根據網友發布的視頻，涉事村民家中的一處柴火灶被貼上了封條，貼封條的為新河縣中裕燃氣有限公司，封條同時顯示，公司已經對該用戶做停氣處理。

中裕燃氣有限公司工作人員表示，封條是今年8月16日安檢時發現，與用戶溝通無效才貼。當時公司工作人員入戶檢查時發現該用戶燃氣管道、採暖氣化爐、燃氣灶和燃氣灶在同一個房間內，存在安全隱患，用戶可以拆除柴火灶或者燃氣灶，自由選擇，但用戶至今沒有整改；工作人員還稱，貼封條的做法也符合行業規範。

華商報報導，一位知情人稱，「按理說只有政府執法部門才能去封，我認為他們就是逼著村民用他們的天然氣，給他們創造業績，掙村民的錢。」「只有政府執法部門去對村民說，為防止污染大氣，不能用柴火灶，只能用天然氣。他們燃氣公司直接替政府幹了，燃氣公司憑什麼封村民的柴火灶？」這位村民已經刪除了所發視頻，「估計當地找了他。」

新和縣政務熱線工作人員稱，「這個事我們縣住建局正在承辦中，不清楚燃氣公司有無執法權。」

查閱「國務院 安委會關於深入開展餐飲場所燃氣安全專項治理的通知」、「燃氣工程項目規範」等法規，其中也明確，同一房間內不得同時使用液化石油 氣和其他明火。

有網友留言批評，「如果是真的有有安全隱患，你讓人家改進設置就可以了，不就是買你燃氣公司的高價管子嗎？你貼封條不讓吃飯了嗎」、「世界奇聞，真是無法無天」，但也有網友表示，「我覺得柴火灶還是不要和其它燃氣裝置放倒一起為好」。