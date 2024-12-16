魚刺穿胃 上海知名男主持緊急手術救命 醫：2偏方別做

上海東方衛視主持人百克力因為誤吞一根魚刺，刺穿了胃，在醫院急診緊急做了手術並住院。(取材自瀋陽晚報)

上海東方衛視主持人百克力日前在網路上分享了自己住院的事情。原來，百克力因為誤吞了一根魚刺，從胃一路刺傷到肝，在武漢 協和醫院急診緊急做了手術。百克力還提醒大家，吃飯的時候一定要細嚼慢嚥。

瀋陽晚報報導，百克力在視頻中稱，他近期在武漢工作，中午點了一道江水魚，下午化妝時開始腹痛，起初他以為是吃壞了東西，就沒在意。沒想到，當晚就開始持續腹痛，於是前往醫院看急診。

百克力說，CT結果顯示是異物穿孔，異物長約4.4厘米，穿出了胃，並扎到了肝；醫師詢問後稱「可能就是魚刺」。百克力在醫院觀察一晚後，第二天便進行了腹腔鏡手術，手術一切順利，急診外科醫師通過微創手術取出了魚刺。

百克力還在視頻中分享了自己術後排氣，以及術前插胃管的經驗，並提醒大家，「雖然很丟人，但吃飯一定要細嚼慢咽。」

影音來源：九派新聞

武漢協和醫院急診外科主任趙剛表示，如果延誤治療，容易發生腹腔感染、引發休克，會危及生命。趙剛也說，所幸這根魚刺沒有卡到食道，否則若刺破食道甚至主動脈，危險係數更高，會直接導致生命危險。

如果吞下魚刺，怎麽做才對？報導引述多名醫師看法，提醒民眾坊間傳聞說「喝醋可以軟化魚刺」是錯誤的，食醋不定無法軟化魚刺，還可能灼傷咽喉黏膜，引起喉頭水腫。另一個號稱靠大口吞嚥饅頭、米飯、青菜等食物可把魚刺推開的說法，也是錯誤的，醫師提醒，如此可能將魚刺推至更深的位置，引起消化道損傷、大出血等嚴重後果。

醫師建議，當發生魚刺卡喉情況時，第一時間應該輕咳催吐，如果實在取不出來，就立馬去醫院就診。