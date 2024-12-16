理想L9「系統升級」路上突熄火 西安車主被關了40分鐘

衡先生買的理想L9汽車。(取材自大風新聞)

陝西省西安市衡先生兩年前花46萬多元（人民幣，下同，約6.36萬美元）購買了一輛理想L9汽車，近日在路上行駛時，車突然自停「罷工 」，剎車等功能均不起作用，車門也打不開，前後長達40分鐘，讓他感到害怕，而理想客服的答覆是「車正在進行系統升級」，讓他無法接受這種可能「致命的升級」。網民看了也細思極恐：「若此時自燃不是就地火化了？」支持衡先生維權。

大風新聞報導，衡先生表示，他這台理想L9在2022年10月買的，至今跑了4萬多公里，「我本來覺得理想這車很不錯，買了三輛，沒想到出了個這次意外，太危險了。」他說，日前上午10時許，他行駛在西影路上，車內的娛樂控制面板螢幕突然「黑屏」，車子也停了下來，剎車沒有反應，擋位也無法切換，車上所有按鈕都失效，車門也打不開。

理想汽車客服稱控制面板黑屏是因為正在進行系統升級。(取材自大風新聞)

衡先生說，幸虧當時行駛在最外側的車道，車速也不快，後面的車能及時繞開，「要是在高速上突然停下，後果不堪設想。」

衡先生在車上打給理想汽車客戶服務中心，客服在確認衡先生沒有誤觸任何按鈕後，稱剛才是在升級系統，並向他道歉。這個「升級」持續了40多分鐘，衡先生只能在車內乾等，所幸他的車窗剛好開著一條縫，能讓空氣流通。

影音來源：海報新聞

「升級系統為什麼不等到車靜止的時候進行呢？」衡先生質疑理想的系統升級方式很有問題，不該說升級就升級。

有其他理想汽車車主在網上分享，一般系統升級會先跳出提示，並讓車主選擇預約時間升級，或是五分鐘後升級，不會立刻開始升級；若點了五分鐘後升級卻仍在開車，系統會提示升級失敗。

對此，網民也紛紛嘲諷，「如果這個時候自燃了那就被就地火化了」、「車主難道沒有奉獻精神嗎，就是要你肉身測試，才能日趨完美」、「有火化功能」、「這點困難都克服不了？難道愛國是空話？」。