北京最大奧迪4S店失去優勢、改賣問界 門店標識更換了

4S店內停放著一輛問界M7的展車。(取材自每日經濟新聞)

開了12年，北京最大奧迪4S店改賣問界。20多輛奧迪新車被挪到展廳外，門店標識也已更換。廠家官網客服表示，已終止合作。

每日經濟新聞報導，曾經奧迪在華的「頂流」經銷商—北京華陽奧通汽車銷售有限公司（以下簡稱華陽奧通）日前的一紙公告：「我司即日起將不再進行一汽奧迪品牌的經銷業務…」，引發業內關注。

店面的整體裝潢也保持著奧迪的主視覺風格。(取材自每日經濟新聞)

位於北京朝陽區的華陽奧通奧迪品牌4S店，12日店面的外觀已變成了AITO問界授權用戶中心，店內停放著一輛問界M7的展車。據一位華陽奧通工作人員說：「該店目前尚在改造中，將從12月下旬起接受問界品牌車型的試駕和訂單。」

為了店面改造，華陽奧通已將奧迪車型移出展廳。現場粗略統計，還有20多輛未上牌的奧迪新車停放在展廳外的停車場內。「奧迪品牌部分車型我們目前還在銷售，但是數量不多了。」上述華陽奧通工作人員表示。

北京華陽奧通作為曾經北京最大的奧迪4S店，2022年累計銷售奧迪新車超2萬輛，其最終轉跳新勢力品牌的背後，反映出奧迪在華渠道面臨困局。今年以來，國內已有多家奧迪經銷商門店被爆出關停、退網的消息。新車價格戰下，以價換量的奧迪正逐漸失去價格優勢，部分經銷商開始選擇離開。

2010年北京華陽奧通正式成立，隨後在北京顧家莊橋北300米打造起一片占地超10萬平方米的「奧迪綜合園區」，園區內四棟主體建築包括新車銷售、售後維修、培訓中心以及酒店，其中一汽奧迪4S店於2012年9月正式開業。據統計，2015年，北京華陽奧通奧迪新車單月銷量首次突破300輛；2017年，奧迪新車累計銷量達1萬輛；2022年，奧迪新車累計銷量突破2萬輛。

對於華陽奧通停止一汽奧迪品牌的經銷業務一事，一汽奧迪官網客服稱：「華陽奧通目前已經不是奧迪授權的門店了，其已和廠家終止合作。」

但據華陽奧通在上述公告中的陳述，其雖不再進行一汽奧迪品牌的經銷業務，但仍將為用戶提供維修保養服務。