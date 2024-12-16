赴台老兵夫妻情書 入藏中國人民大學家書博物館

去台老兵王德耀的後人，在中國人民大學家書博物館觀看展出的家書信件。(圖／本報北京傳真)

在中國大陸熱播的紀錄片「兩岸家書」中，去台老兵王德耀與結髮妻子劉谷香互通200萬字情書的傳奇愛情故事打動觀眾。日前，這批情書手稿連同大量老照片，一起入藏中國人民大學家書博物館 。

展櫃裡，一封封泛黃的家書鋪開展示。寫信的雙方是王德耀和劉谷香。1948年，王德耀與新婚29天的妻子劉谷香告別。自此一別後，跨越淺淺海峽的歸鄉路，兩人走了30多年。1984年，王德耀才輾轉回到大陸和妻子重逢。當時，他們已經寫下了約300封情書，累計200萬字。

「外公外婆一度中斷了聯繫，彼此收不到信。直到1981年春，外婆偶然發現外公還健在，就輾轉寄出6首尋夫詩。」老人的外孫女江尉說，當時，外公住在台北山間，洪水 沖斷了進山的橋，是他的一位好友將信裝在塑膠袋裡，咬在嘴中游過河，才艱難地把信送到。這六首詩也重新搭起了王德耀與劉谷香恢復聯繫的橋梁。

展櫃裡，王德耀赴台時攜帶的手寫詩集《綠窗閑草》亮相。「這是外婆送的。這些資料被兩位元老人用心地收藏在書房裡，時不時拿出來晾曬、通風。」江尉說，外公外婆先後離世，將這批珍貴的資料託付給了自己。「來到人大家書博物館，這批信件有了最好的歸宿。」

「2010年，我就嘗試和老人的家屬取得聯繫，一直關注著這批家書的下落。」人大家書博物館副館長張丁說，10月底，收到老人家人的郵件後，他驚喜不已，第一時間與對方確認了捐贈細節。「兩位老人的愛情故事感人肺腑，200萬字情書是他們愛情的見證和心血的結晶，是反映兩岸一家親的珍貴檔案。」