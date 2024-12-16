我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

逾500品牌在滬舉辦 「首發經濟」長三角消費市場火熱

中國新聞組／北京16日電
上海的商業和文化地標不斷「上新」，張園、徐家匯書院、蘇河灣印象天地等人氣十足，展現出消費回暖、文旅復甦的活力圖景。圖為張園吸引眾多市民和遊客。 （新華社）
上海的商業和文化地標不斷「上新」，張園、徐家匯書院、蘇河灣印象天地等人氣十足，展現出消費回暖、文旅復甦的活力圖景。圖為張園吸引眾多市民和遊客。 （新華社）

歲末初冬，「首發經濟」在中國長三角消費市場越發火熱。國際品牌香奈兒近日在杭州西子湖畔舉行全球首發大秀，引發熱議。  

中新社報導，今年以來，許多國際品牌選擇上海、杭州等長三角城市首發全球新品、落地品牌首店、設立全球總部。僅上海一地便已吸引超過500個品牌舉辦首發活動。

老上海濃郁的人文氣息與時尚新品牌融合，在古典建築裡體驗新潮消費成為眾多消費者到訪上海的一大理由。在上海市靜安區的南京西路商圈，擁有140多年歷史的「海上第一名園」張園，是上海規模最大、保存最完整的石庫門建築之一，如今已成為上海首發地標。

據悉，百年張園已吸引近百個國際品牌來此開設亞洲首店、中國首店，日均客流約3萬人次。特別從外地趕來觀看創意時裝表演的林女士表示，在這裡看展很不一樣，特別有海派風情與時尚感，不虛此行。

「時尚之城」杭州各大商圈人氣亦旺。2024年上半年，杭州共引進各類首店110家，主要集中在湖濱、武林等商圈，以餐飲和零售為主要業態，頗受Z世代歡迎。　位於杭州萬象城的「甘味處鐮倉」是一家以日式蕨餅為主打的甜品店，此前已在日本開設了50餘家店舖，2024年首進中國中國。　

「選址前和日本品牌方一起走訪了許多城市，最終選擇把店開在杭州。」在店舖相關負責人王敏麟看來，長三角城市年輕群體集中，對於新品牌、新產品的接受度也較高，是首店入駐的優選之地。　　

王敏麟表示，杭州首店開業半年以來，不少年輕顧客在平台上發動態、打好評，營收和客流量都獲得不錯的成長，也給品牌發展帶來顯著的鏈式反應，「這給了我們很大的信心，接下來準備在杭州開第二家店」。

品牌與城市，雙向奔赴，也相互成就。為吸引更多首店入駐，今年上海七部門聯合印發相關文件，提出將持續打響「首發上海」品牌，將上海打造成中國國內外品牌首發、首秀、首展、首店的集聚重鎮；杭州市商務局將「首店經濟」發展與智慧商圈改造、夜間經濟集聚區打造等工作緊密結合，為首發經濟帶來更多政策利好。

在北京工商大學貿易經濟系主任李麗看來，首發經濟是種新興的商業模式，正成為刺激消費市場的有效途徑。每一次成功的首發都是對市場的一次深度刺激，有助於推動區域經濟發展和產業升級。

日本

上一則

「餘熱」回收再利用 北京供暖季今年很節能

下一則

赴台老兵夫妻情書 入藏中國人民大學家書博物館

延伸閱讀

盼雙城論壇救一貫道 海基會再提「八旗」總編富察被捕2年

盼雙城論壇救一貫道 海基會再提「八旗」總編富察被捕2年
爭黃埔詮釋權 上海成立黃埔歷史文化與兩岸關係研究中心

爭黃埔詮釋權 上海成立黃埔歷史文化與兩岸關係研究中心
羅文嘉喊話蔣萬安救一貫道 北市府：海基會該溝通

羅文嘉喊話蔣萬安救一貫道 北市府：海基會該溝通
陸委會封殺令 雙城論壇上海團員不予置評

陸委會封殺令 雙城論壇上海團員不予置評

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58

超人氣

更多 >
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變