逾500品牌在滬舉辦 「首發經濟」長三角消費市場火熱

上海的商業和文化地標不斷「上新」，張園、徐家匯書院、蘇河灣印象天地等人氣十足，展現出消費回暖、文旅復甦的活力圖景。圖為張園吸引眾多市民和遊客。 （新華社）

歲末初冬，「首發經濟」在中國長三角消費市場越發火熱。國際品牌香奈兒近日在杭州西子湖畔舉行全球首發大秀，引發熱議。

中新社報導，今年以來，許多國際品牌選擇上海、杭州等長三角城市首發全球新品、落地品牌首店、設立全球總部。僅上海一地便已吸引超過500個品牌舉辦首發活動。

老上海濃郁的人文氣息與時尚新品牌融合，在古典建築裡體驗新潮消費成為眾多消費者到訪上海的一大理由。在上海市靜安區的南京西路商圈，擁有140多年歷史的「海上第一名園」張園，是上海規模最大、保存最完整的石庫門建築之一，如今已成為上海首發地標。

據悉，百年張園已吸引近百個國際品牌來此開設亞洲首店、中國首店，日均客流約3萬人次。特別從外地趕來觀看創意時裝表演的林女士表示，在這裡看展很不一樣，特別有海派風情與時尚感，不虛此行。

「時尚之城」杭州各大商圈人氣亦旺。2024年上半年，杭州共引進各類首店110家，主要集中在湖濱、武林等商圈，以餐飲和零售為主要業態，頗受Z世代歡迎。 位於杭州萬象城的「甘味處鐮倉」是一家以日式蕨餅為主打的甜品店，此前已在日本 開設了50餘家店舖，2024年首進中國中國。

「選址前和日本品牌方一起走訪了許多城市，最終選擇把店開在杭州。」在店舖相關負責人王敏麟看來，長三角城市年輕群體集中，對於新品牌、新產品的接受度也較高，是首店入駐的優選之地。

王敏麟表示，杭州首店開業半年以來，不少年輕顧客在平台上發動態、打好評，營收和客流量都獲得不錯的成長，也給品牌發展帶來顯著的鏈式反應，「這給了我們很大的信心，接下來準備在杭州開第二家店」。

品牌與城市，雙向奔赴，也相互成就。為吸引更多首店入駐，今年上海七部門聯合印發相關文件，提出將持續打響「首發上海」品牌，將上海打造成中國國內外品牌首發、首秀、首展、首店的集聚重鎮；杭州市商務局將「首店經濟」發展與智慧商圈改造、夜間經濟集聚區打造等工作緊密結合，為首發經濟帶來更多政策利好。

在北京工商大學貿易經濟系主任李麗看來，首發經濟是種新興的商業模式，正成為刺激消費市場的有效途徑。每一次成功的首發都是對市場的一次深度刺激，有助於推動區域經濟發展和產業升級。