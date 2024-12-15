不願同流合汙 清華畢業生舉報蘇州工業園貪官 多人落馬

蘇州工業園區商務局多名官員涉貪被查。圖為蘇州工業園區核心商務區。（中新社）

今年7月一名清華大學畢業的低階公務員實名舉報江蘇蘇州工業園上級官員涉貪，經有關單位調查後，15日通報多名官員被撤職降級並移送法辦。

蘇州日報、新京報報導，蘇州市專項工作組15日表示，對蘇州工業園區商務局原黨組書記、局長祝歡等多名官員被舉報的有關問題已查清並作出處理。

經查實，祝歡對商務局採購專案中存在的內定供應商、圍標串標等問題負有領導責任，在接受蘇州工業園區黨工委巡察時提供不實材料，在組織函詢時不如實說明問題，違反黨的紀律和中央八項規定精神。依據《中國共產黨 紀律處分條例》《中華人 民共和國公職人員政務處分法》的相關規定，經市委批准，給予其留黨察看一年、撤職處分，從正處職降為正科級。

核查中還發現，蘇州工業園區商務局服務貿易處原處長宋雲龍在該局採購項目中參與內定供應商，並涉嫌其他嚴重違紀違法問題，正在接受市紀委監委紀律審查和監察調查。該局採購專案中未嚴格執行制度規定、失管失察的其他相關人員，以及前期處理有關反映問題過程中存在執行制度不嚴、工作質效不高、工作方式方法簡單等問題的單位和人員，均已分別被處理。

報導稱，今年7月28日，江蘇蘇州一名公職人員實名舉報蘇州工業園區商務局局長祝歡引關注。當事人馬先生稱，他是蘇州工業園區商務局科員，2018屆清華畢業生。他稱，「2021年6月起，我因為拒絕參與一起違規政府採購活動被邊緣化了。局長祝歡手裡有幹部考核權，我連續兩年被考核為基本稱職。2023年更被踢出單位微信 工作群」。