皮卡為收割機打柴油 被罰3萬元 安徽農戶提出靈魂拷問

拉著油桶的皮卡車半路被路政人員攔下。（取材自大風新聞）

安徽一名莊稼人開皮卡給收割機打柴油被罰了3萬元（人民幣，下同，約4123美元），他質疑，「收割機無法上路，你告訴我怎麼加油？」

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大風新聞報導，安徽省淮南市壽縣的顧先生說，「家裡有一台收割機，今年農收時收割機沒油，我11月1日用自己的皮卡車運了三桶柴油給地裡的收割機加油，完後三個油桶還剩了一些。我想著正值農收都忙著搶收，收割機不敢停，地裡得備上柴油。2日上午便駕駛皮卡車拉著這三個油桶準備去加油站 再給補點油，結果路上被當地路政攔住了。」

據顧先生介紹，他家田地距離最近的加油站約10公里。由於油桶裡還有100來升柴油，路政以他非法運輸危險品將其扣車，並處罰3萬元。

顧先生的交費憑據。（取材自大風新聞）

顧先生出示了當地交通運輸執法部門出具的行政強制措施決定書寫到：11月2日，你涉嫌未取得危險品道路貨物運輸許可，擅自從事道路危險品運輸，本機關對你的車輛實施扣押。

「除此之外還要罰我款3萬元。我當時家裡沒錢，是秋收完把稻子賣了1萬多，再從親戚朋友那借了1萬多，才湊齊了錢給交了罰款。」顧先生說。

12月9日，顧先生賣了糧食又東拼西湊借錢，交了3萬元罰款後取回了被暫扣的皮卡車。

「農用機械設備大多是履帶，不准上路行駛。你不讓農戶自行運輸柴油，又不准履帶式農機上路行駛，那怎麼加油？」顧先生說，「難不成需要加油了，就用板車把農機托運到加油站？還是請專業灌裝車輛運輸？這根本不符合農業生產規律。農收時爭分奪秒，一旦沒來得及農收，可能這收成就毀了。

目前，顧先生已申請了行政覆議。

此事引發普遍關注，網友們提出了不少意見：「柴油畢竟屬於易燃易爆品，運輸柴油還是要嚴格按照相關法律規定」、「這件事充分說明了，一些人法律意識淡薄，安全生產意識淡薄」、「執法部門依法執法，並且考慮到實際情況已按最低標準處罰，並無不妥」、「執法部門更多的應該根據農戶生產習慣、生產特點以及實際需求去幫助他們解決問題，而不是簡單的粗暴的以罰代管」。