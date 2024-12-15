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反向馴化大數據殺熟 中國年輕人扮「新客」可省一半錢

中國新聞組／北京15日電
中國愈來愈多的年輕人「用算法打敗算法」；示意圖。（取材自北京青年報）
中國愈來愈多的年輕人「用算法打敗算法」；示意圖。（取材自北京青年報）

「對著手機抱怨幾句，機票價格便宜一半？」這不是魔法，也非念力，而是現在中國年輕人流行的，「用算法打敗算法」的「反向馴化大數據殺熟」策略。他們藉著集體在網上評論和點讚與建立「人設」等方式積極表達自己的選擇，從而影響算法推送，爭取更多元的信息接觸，有人真的因此促成了機票等價格下降，網民評論「厲害了，年輕人還是比AI聰明的」。

北京青年報報導，不少年輕人近日曬出攻略，分享如何對抗「愈用愈貴」、「愈看愈煩」的算法。隨著大眾的生活愈來愈依賴互聯網，算法也滲透到了每個環節，許多用戶發現自己在不知不覺中被算法控制、被大數據殺熟，花了許多冤枉錢。

「第一次搜機票，直飛最便宜的也要4309元（人民幣，下同，約592美元），我就反覆評論『機票太貴了，買不起，不去了』。後來，航班價格變成了1903元。」年輕人「兔兔」在網上學習了「機票大法」，讓系統給自己的人物畫像從「想要進行跨國旅行的有錢人」變為一個「旅行取決於機票價格的沒什麼錢的人」，並成功讓票價大幅下降。

「用算法打敗算法」，愈來愈多的年輕人開始了「算法馴化」的實踐。

此外，互聯網匿名與隱身也成為年輕人對抗算法的一種策略。今年年初，互聯網上使用粉色小恐龍頭像的「momo大軍」興起，通過相似的頭像與ID，年輕人以系統信息掩蓋個人信息，從而躲避算法對個人行為與喜好的追蹤與判斷，擺脫基於身分標籤的推薦模式。 

此外，也有人通過無痕瀏覽、時刻清理網頁cookie來抹消自己的互聯網痕跡，使算法「無處可尋」。甚至有的年輕人直接減少App的使用時間，回歸到更自主的信息接收方式，來平衡數據隱私、信息自由與個人興趣。

在互聯網上，大數據殺熟常帶給人們不好的購物體驗。對此，消費者也想出了更多的辦法，比如，把自己變成「新客」。

來自山西的小麗發現，在網上直接買一張電影票約30到50元，但一些平台對新客的優惠力度非常大，薅完羊毛也就10來塊錢一張。不過每個帳號只能享受一次，小麗便使用虛擬手機號碼註冊後再棄用，每次都能以「新客」身分節省不少錢。

網民說，「搞台破手機也有用。我發現我用安卓和蘋果看機票，訂飯店的價格不一樣。安卓老舊型號出來的價格能便宜幾十塊」、「厲害了，年輕人還是比AI聰明的，這不就找到對付大數據的方法了嘛」、「人類大戰AI」。

不少年輕人曬出自己的攻略，分享如何對抗「愈來愈貴」的機票的算法。（取材自瀟湘晨報...
不少年輕人曬出自己的攻略，分享如何對抗「愈來愈貴」的機票的算法。（取材自瀟湘晨報）

機票 AI 安卓

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