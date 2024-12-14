中國昔日「烘焙第一股」克莉絲汀停牌21個月後確定下市

昔日的烘焙第一股，克莉絲汀餅屋。（取材自南方都市報）

12月13日，克莉絲汀發布公告稱，其在12月12日收到香港 聯交所函件，上市覆核委員會決定維持上市委員會撤銷本公司上市地位的決定。克莉絲汀將在12月27日被撤銷上市地位。

魯中晨報報導，克莉絲汀巔峰時期曾擁有超1000家門店，但是在兩年前，其門店已經全部歇業。克莉絲汀停牌近21個月，確定12月27日被撤銷上市地位。

今年10月18日晚間，克莉絲汀發布公告稱，因克莉絲汀未能滿足所有的上市複牌指引，港交所決定取消克莉絲汀的上市地位，即對克莉絲汀做出除牌決定。

克莉絲汀進一步表示，根據上市規則，其有權於10月23日前要求港交所覆核委員會覆核除牌決定。如果克莉絲汀不申請覆核，其將在10月29日上午9時正式取消上市地位。

在這之後，10月23日，克莉絲汀提交了申請，要求覆核除牌決定。

12月13日晚間，克莉絲汀發布公告稱，經審慎考慮所有事實及證據，以及本公司及聯交所上市科提交的全部陳述後，上市覆核委員會決定維持上市委員會撤銷本公司上市地位的決定。克莉絲汀的最後上市日期為12月24日，12月27日將正式撤銷上市地位。

「潮新聞」曾報導《烘焙第一股克莉絲汀說倒就倒？》的新聞。作為昔日的「烘焙第一股」，對於長三角不少城市消費者來說，克莉絲汀可以說是陪伴一代人長大的麵包店。

1993年，克莉絲汀開始在長三角地區生產及銷售烘焙產品，是較早進入中國市場的外資投資 烘焙企業之一。

2009年，克莉絲汀收購杭州丹比，其烘焙版圖進一步擴大。官網資料顯示，彼時，克莉絲汀在杭州擁有一間烘焙廠、35家零售門店，風光無限。

2012年，成立20周年之際，克莉絲汀迎來高光時刻—於香港聯合交易所主板上市。

但上市後的克莉絲汀，里程碑似乎「停更」了，細菌超標、經營不善……風波接踵而至。

有業內人士分析道，一批傳統烘焙老品牌自身的經營未能跟上消費潮流的變化，從產品到品牌定位都未能實現創新，導致品牌競爭力逐漸式微。

克莉絲汀創始人羅田安此前接受採訪時表示：作為烘焙第一股，克莉絲汀本該有很好的發展前景，但隨著一些追求賺快錢的基金進入，管理層出現分歧甚至內訌，導致很多戰略無法實施，最終掉隊。