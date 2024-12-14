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「黑悟空」沒拿下TGA最佳遊戲 中網民出征、斥野雞獎

中國新聞組／北京14日電
中國國產3A遊戲「黑神話：悟空」獲TGA「年度最佳動作遊戲」及「玩家之聲」兩獎。(取材自九派新聞)
中國國產3A遊戲「黑神話：悟空」獲TGA「年度最佳動作遊戲」及「玩家之聲」兩獎。(取材自九派新聞)

被譽為「遊戲界奧斯卡」的TGA頒獎典禮昨在美國舉行，備受矚目的年度最佳遊戲獎項由「宇宙機器人」摘得，「奪獎大熱」中國國產3A遊戲「黑神話：悟空」獲「年度最佳動作遊戲」及「玩家之聲」兩項。中國網民對「悟空輸給小機器人」落選年度最佳遊戲表達不滿，出征TGA官微諷TGA是「野雞獎」，要TGA退出中國。有評論員也質疑TGA這項結果「暗箱操作」。

據南方都市報報導，北京時間12月13日，TGA（The Game Awards）頒獎典禮在美國洛杉磯舉行，全球玩家矚目的年度最佳遊戲獎項由索尼旗下「宇宙機器人」摘得，被中國稱為「國產之光」的3A單機動作角色扮演遊戲「黑神話：悟空」落選，但獲得TGA年度最佳動作遊戲、年度「玩家之聲」獎。

頒獎典禮上，「黑神話：悟空」主創團隊表示：「首先要感謝每一位玩家，是你們的支持讓一個關於勇氣和智慧的東方神話得以在TGA的舞台上綻放光彩」。

不過對此結果，大批中國網民無法接受，紛紛湧到TGA的官方微博留言洗版表達不滿：「不在意黑神話沒拿年度最佳遊戲，但這個結果就是不能接受」，「TGA你們選了個錘子」、「取關」、「來騎我們臉輸出了？小心我們反騎你哦」。

還有人質疑獎項的公正性：「西方話語權下的大獎，不可能給中國的，逼得他們不得不給出兩個獎項，已經非常難受了」、「明年別辦了」、「TGA可以退出中國市場了」。也有留言認為不該「得了就是黃金獎，沒得就是野雞獎」。

知名體育評論員徐靜雨也發文控訴該獎項評選不公，稱其中有「黑幕」，「這到底頒的是什麼獎？上來就賣慘，這裡邊必有內幕啊」；沒想到TGA十周年的頒獎出現了這種嚴重的事故，「當年大表哥2輸給戰神4那是棋逢對手，而這次的黑猴呢？輸給小機器人？這讓人感覺太有暗箱操作的意味了」。

對此，官媒北京日報發表評論稱，「黑神話：悟空」在全球遊戲市場上早獲得了歷史級的口碑與銷量，這次落選TGA年度最佳遊戲，「沒披上袈裟又何妨？」

不過此前在11月下旬的第42屆金搖桿獎頒獎儀式上，「黑神話：悟空」連續獲得「終極年度遊戲」和「最佳視覺效果」兩項國際性遊戲大獎。當時「黑神話：悟空」主製作人馮驥通過視頻表示，「黑神話：悟空」拿到金搖桿年度大獎，再次證明了它的含金量，「也有很多人說『袈裟不重要』，但是我覺得天這麼冷了，多一件袈裟，它也不嫌多」。

「黑神話：悟空」自2024年8月20日全球同步上線以來，首日450萬總銷售額超過15億元（人民幣，下同），3天後超1000萬套，全平台在線峰值300萬人，目前遊戲總收入已超過80億元。

「黑神話：悟空」主創團隊感謝玩家支持。(取材自九派新聞)
「黑神話：悟空」主創團隊感謝玩家支持。(取材自九派新聞)

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