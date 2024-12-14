張家界「人猴打架」 牠想搶包包 他連續出拳擊退

遊客和野生獼猴「互毆」。(取材自微博)

湖南張家界國家森林公園景區日前發生一起遊客與獼猴大打出手的事件，最後遊客成功擊退獼猴，拿回被搶走的包包。影片在網路上瘋傳，有人稱畫面「可愛」，也有人讚「該給潑猴一點教訓」。對此，園方表示，遊客與獼猴都未受傷，並呼籲與獼猴保持安全距離，不要餵食。

綜合湖南廣播電視台、網易與明報報導，張家界國家森林公園工作人員說，事情發生在黃石寨五指峰，一隻獼猴看到一名遊客手上提的包，以為裡面有吃的，就把包包搶走。而那受害遊客也不甘示弱，「就跟那個猴子打起了拳擊」。

遊客和野生獼猴「互毆」。(取材自微博)

根據現場影片，一名男性遊客與站在欄杆上的獼猴對峙，獼猴好幾次被遊客的拳頭打到跌出欄杆外；獼猴也試圖揮手回擊，但沒有打中男子。獼猴一度想從地上拉走包包，再度被遊客用腳踹開，遊客明顯在這場「互毆」中占上風。

由於野生獼猴搶奪人類物品的事情時有所聞，影片下有許多網民留言叫好，「終於有人出手了」、「我覺得猴子攻擊人，應該回擊是正確的，這是正當防衛也是給這些潑猴一點教訓」，也有人覺得太危險，「根本不可愛，萬一傷了很麻煩，還是離遠點」、「張家界猴子特別兇……慶幸這次「互毆」兩方都無礙」、「盡量不要去招惹，工作人員能幫我們多少，自己當然要保護好自己」。

還有網民稱，該遊客疑似來自南韓 ，笑稱「中國孫悟空不敵高麗拳手」。

景區工作人員表示，野生獼猴雖然非常可愛，但還是有一定的危險性，盡量不要去投餵牠，保持一定的安全距離。